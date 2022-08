Botia est touché au quadriceps : "Leps a ressenti une douleur au quadriceps vendredi dernier, on espère que ce sera une ou deux semaines mais pas trois, ce n’est pas trop grave." Ce petit pépin le privera donc de la réception de Montpellier lors de la première journée. Une venue du MHR que ne devrait pas voir non plus l'ancien Bordelo-Béglais, UJ Seuteni. Le centre a plusieurs problèmes physiques qui l'handicapent lors de cette préparation. "UJ est arrivé avec beaucoup de blessures, c’est important qu’il prenne soin de lui, avoue Ronan O'Gara. Il a un problème à un genou, une pubalgie et un problème aux dents (opération des dents de sagesse). La changement de club n'est pas facile pour lui, il faut qu'il s'adapte."

Pour rappel, le Stade rochelais dispûte son seul et unique match amical avant l'ouverture du championnat ce jeudi soir face au Stade français. Une rencontre disputé sans Botia ni Seuteni donc.