L'Écosse fait sensation en battant l'Australie (15-13)

À Murrayfield, le XV du Chardon a fait le gros coup de ce début de tournée d'automne, en battant l'Australie (15-3). Un succès acquit notamment grâce à un essai d'Hamish Watson en début de partie. Très solides en défenses, les Écossais ont ensuite résisté pour finalement l'emporter devant les Wallabies.

Clermont prend le bonus offensif contre Toulon

Pour cette dernière rencontre de la dixième journée de TOP 14, Clermont a remporté une victoire bonifiée 31-16 (4 essais à 1) face au RC Toulon. Le club auvergnat a livré une prestation relativement aboutie, malgré les nombreuses absences dans son effectif, et tout de même pas mal de maladresse, pour obtenir un succès important, avant des vacances bien méritées.

Sans briller, les Bleus remportent un rude combat face à l'Argentine

Le XV de France s’est imposé pour ses retrouvailles avec le Stade de France, face à l’Argentine (29-20), à l’issue d’un match marqué par une énorme intensité et un gros défi physique. Mais les Bleus ont tenu, et ils ont fait basculer ce duel grâce notamment à l’apport du banc et avec une capacité à tenir un résultat dans le final.

Les Springboks arrachent la victoire au pays de Galles

Actuellement lanterne rouge du Pro D2, le Racing Club Narbonnais se renforce. Le club audois a annoncé, ce dimanche l'arrivée du centre néo-zélandais Josiah Maruku. Il évoluait auparavant dans la province de Manawatu. Agé de 21 ans l'ancien Baby Black aura pour objectif de remplacer dans le groupe orange et noir, Saia Fekitoa, blessé de longue date.

Sans surprise, les Bleues écrasent l'Afrique du Sud

Pour lancer leur tournée d'automne, l'équipe de France féminine défiait l'Afrique du Sud, 13e nation mondiale. Grâce à leur conquête et les avants en général, les joueuses d'Annick Hayraud inscrivaient 46 points sans encaisser d'essai. En passant le match dans le camp adverse, elles ont pu réviser leurs gammes. Elles s'imposaient 46-3.