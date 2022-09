C’est une évidence : depuis la prise de pouvoir de Pierre-Henry Broncan et de son staff, le CO aligne les bons résultats. L’équipe tarnaise, au fond du gouffre à l’arrivée du technicien gersois en décembre 2020 – elle était alors treizième de Top 14 et barragiste – a depuis largement redressé la barre, parvenant à mourir à un point de la qualification lors de la saison 2020-2021 et en s’inclinant en finale après avoir terminé en tête de la saison régulière lors de l’exercice 2021-2022. Au fil de la construction de ce parcours, tous les cadors du Top 14 ont baissé pavillon contre le CO. Pour la plupart à Pierre-Fabre, où le CO du manager gersois est invaincu depuis décembre 2020, certains même sur leurs propres pelouses.

Tous ? Sauf un … L’Union Bordeaux-Bègles, qui est la seule formation qui résiste encore et toujours aux Tarnais. Les hommes de Christophe Urios sont les seuls à ne pas avoir perdu à Pierre-Fabre lors du dernier exercice, accrochant un match nul (20-20) en septembre dernier, au terme d’un match qu’ils avaient eu les moyens de gagner. Avant ce partage des points, L'UBB restait sur quatre victoires consécutives face au CO en Top 14. Les Tarnais n'ont plus battu les Unionistes depuis le 7 septembre 2019. Pour trouver trace d'un succès des Bleu et Blanc sur leurs terres, il faut remonter au 2 septembre 2017 (33-19).

Des avants en forme

C’est donc clair. Au matin de cette troisième journée de Top 14 et même s’il est encore très (trop?) tôt pour tirer des plans sur la comète, le CO va se déplacer chez sa bête noire. La chance de Castres ? C’est que cette bête noire est aussi une bête blessée. Les Bordelais n’ont pas vraiment réussi le début de leur championnat puisqu’ils additionnent déjà deux défaites (contre Toulouse et à Montpellier) et leur club est un peu à vif, émoussé par une actualité estivale dont ils se seraient bien passés (tension en juin entre le manager et les joueurs, départ de Cameron Woki, « affaire » Jalibert-Woki – Mermoz). De là à penser que l’UBB attend Castres pour lancer sa saison, il n’y a qu’un pas … Gaëtan Barlot, talonneur de Castres, n’en disait pas moins : "Les Bordelais vont peut-être un peu manquer de confiance et il n’y a pas de secret, pour retrouver cette confiance, cela passe par le combat. On sait à quoi s’attendre. Ils vont vouloir se retrouver sur le combat, sur l’agressivité. Il faudra répondre dans ces secteurs-là, parce que si nous ne sommes pas présents, cela pourrait vite devenir très difficile. Ça va cogner très fort."

Les Tarnais, qui disposent d’un paquet d’avants en grande forme en ce début d’exercice (Racingmen et Parisiens ne diront pas le contraire), auront donc tout intérêt à serrer le jeu et à répondre présents dans la lutte, notamment au sol, pour empêcher les Bordelais de développer dans un deuxième temps leurs attaques tranchantes portées par des joueurs très véloces et puissants, qui ont failli être fatales aux Toulousains par exemple. Les Tarnais réussiront-ils à enfin vaincre la "malédiction" bordelaise ? L’UBB lancera-t-il enfin sa saison ? Réponse samedi ...