Le résumé du match : Toulouse n’a jamais pu y croire

Le début de match est à l’avantage des Parisiens qui trouvent l’ouverture dès la 4e minute de jeu par l’intermédiaire de Julien Delbouis. Deux minutes plus tard, Veainu joue vite un ballon au pied du ruck et file servir son demi de mêlée Coville, qui aplatit entre les poteaux. Toulouse est déjà mené 14-0 ! Moins d’un quart d’heure de jeu et le rideau toulousain prend encore l’eau. A la réception d’un bon jeu au pied de Segonds, Jonathan Danty marque en force entre les perches.

Mais on le sait, ce Stade toulousain dispose de ressources mentales cette saison et à la 16e minute, Matthis Lebel, servi au contact par Tolofua, marque en coin l’essai de la révolte (21-7). Après dix minutes de répis où les Toulousains ont été dominés dans tous les secteurs du jeu, le Stade français concrétise un belle séquence de domination par le biais de son talonneur Latu qui marque en force après un nouveau ballon porté. Segonds ne tremble pas et après 30 minutes de jeu à Jean Boin, le Stade Français mène 28-7.

Arthur Coville avec le Stade français contre Toulouse.Rugbyrama

En seconde période, les débats se sont quelque peu équilibrés, les Parisiens ont géré tout en aggravant le score par une réalisation, signée Gabrillagues en force. Deux coups de pieds de Joris Segonds ont également fait grimper le tableau d'affichage pour approcher les cinquante points. Il n'y a pas eu match ce dimanche soir à Jean-Bouin.

Le joueur du match : Danty a pris le relais

Orphelin de son compère au centre de l’attaque parisienne depuis deux matchs, Jonathan Danty a parfaitement comblé l’absence de Gaël Fickou. Une activité énorme en attaque qui a mis en difficulté la défense toulousaine pendant toute la rencontre. Le premier centre a joué pas moins de 17 ballons durant le match et gagné 5 duels face à des défenseurs stadistes. Une performance exceptionnelle ponctuée par un essai : c’était le récital de Danty !

La réaction d’après-match : Guitoune fataliste

Capitaine d’un soir, Sofiane Guitoune n’a pas cherché d’excuse à la fin de la rencontre. Au micro de Canal +, le centre toulousain a regretté l’entame de rencontre des siens : «On n’est simplement pas rentrés sur la pelouse. Quand on prend 21 points en treize minutes c’est compliqué de revenir au score. Il faut que l’on continue à bosser, c’était un groupe jeune. Le semaine prochaine, on a un gros match qui nous attend contre Castres donc il va falloir bien se préparer. »

Sofiane Guitoune avec Toulouse face au Stade françaisIcon Sport

La question : Paris est-il un candidat crédible aux phases finales ?

Il est vrai que c’est compliqué de juger les réelles capacités des Parisiens après cette rencontre, tant il n’y a pas eu match. Mais malgré tout, avec cette victoire à cinq points, les joueurs de Gonzalo Quesada reviennent dans le Top 6 après cette septième journée. Si Paris redevient maître sur sa pelouse et enchaîne les succès, il n’est pas fou d’imaginer le Stade français venir se mêler à la lutte pour les phases finales. Prochain élément de réponse, samedi prochain sur la pelouse de Montpellier, un autre candidat aux barrages…