On se souvient qu'ils étaient associés le 15 octobre 2016, lors de la première victoire du Sporting à Bourgoin (14-21). Un moment spécial donc pour l'enfant du pays. Et, pour ce retour plein d’émotion, il a brillé. Avant la rencontre, Anthony Anno, l'ancien analyste vidéo d'Agen arrivé à Toulon cet été, a confié que le centre de 24 ans est "plus affûté que jamais". Et il l'a confirmé cette tendance durant la rencontre.

Déjà, le trois-quarts centre s’est offert un doublé qui a crucifié ses anciens partenaires et lui a permis de s’affirmer comme un rouage essentiel de la ligne d’attaque varoise après une seule journée. Mais, au-delà de ses qualités de finisseur, Hériteau a surtout été un poison permanent pour la défense lot-et-garonnaise, comme en attestent ses quatre franchissements durant la rencontre. Il a bien profité de la puissance de son compère Julian Savea pour crever l'écran. En effet, ce dernier avait pour cible la zone de Léo Berdeu, qu'il a assis pour offrir le premier essai d'Hériteau.

Positionné deuxième centre avec le 13 dans le dos longtemps squatté par Mathieu Bastareaud au RCT, lui qui peut aussi jouer numéro 12, Julien Hériteau a prouvé à Patrice Collazo qu’il pouvait compter sur lui. Surtout, il a rappelé aux bons souvenirs des supporters agenais, qu'il est un joueur très complet, en attaque comme en défense.