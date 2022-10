La semaine passée, vous avez ramené un bon match nul de Clermont, 23-23. Avec le recul, qu'en pensez-vous ?

Nous sommes assez contents, nous avons joué ce match pour le gagner, même si nous avons manqué d’efficacité. Les Clermontois ont dominé l’entame du match, mais l’essai que nous avons marqué juste avant la pause nous a fait du bien. Je pense qu’en deuxième mi-temps, nous avons su mettre les Clermontois sous pression. Finalement, j’estime que nous avons su rester en place, sur les 80 minutes. Nous n’avons pas connu les fameux trous d’air qui nous ont coûté cher depuis le début de la saison à l‘extérieur.

Dimanche, vous allez jouer contre Toulon sans votre charnière habituelle, Lucu-Jalibert, ni sans Yoram Moefana, le joueur le plus utilisé du Top 14. C’est un sacré handicap, non ?

Nous espérons que certains joueurs vont prendre le relais, ils en ont l’envergure. Je pense à Zack Holmes qui en est tout à fait capable, vu son expérience. Je pense aussi à un garçon comme Tani Vili qui s’intègre petit à petit avec nous, je veux aussi citer Santiago Cordero qui est chez nous depuis quelques temps, et qui est devenu un cadre.

Comment allez-vous appréhender ce match contre Toulon ?

Cette équipe a un profil assez semblable à celui de Clermont, beaucoup d’intensité et des individualités très fortes. Évidemment, durant notre préparation, nous avons soulevé quelques fragilités chez cet adversaire, mais évidemment, ce n’était pas très facile de travailler cette semaine avec sept joueurs en moins. Vous avez parlé des sept internationaux français, mais il y avait aussi Tameifuna, qui était avec le Tonga, ou Cordero avec l’Argentine. Ce n’était pas facile.

Que pensez-vous de Zack Holmes qui conduira vraisemblablement l’attaque de l’UBB ?

Zack Holmes, c’est bien sûr un joueur d’expérience. Il a eu la malchance de se blesser en ce début de saison, mais il est rétabli et il nous offre un profil assez proche de celui de Matthieu Jalibert. C’est un très bon animateur et un joueur capable d’accélérer même si sa course est moins longue que celle de Matthieu Jalibert. Mais sur 20 ou 30 mètres, il peut faire des différences. Je dis ça parce que la saison dernière, nous avions François Trinh-Duc qui, lui présentait un profil assez différent de Matthieu.

On allait l’oublier, à Clermont, vous n’avez été pénalisés qu’à sept reprises, une vraie satisfaction, non ?

Oui, c’est une vraie satisfaction car nous n’étions pas dans les clous depuis le début de la saison. Nous étions toujours au-dessus de la fameuse barre des dix pénalités, nous espérons bien continuer comme ça grâce au travail que nous faisons avec Laurent Cardona.