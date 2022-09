Un véritable séisme, voilà comment a été ressenti l’annonce faite par le Racing 92 indiquant que Virimi Vakatawa était contraint de mettre un terme à sa carrière professionnelle en France en raison d'un problème médical. Arrivé au Racing 92 à l’âge de 17 ans, l’international français aux 32 sélections n’a connu qu’un seul club dans l’hexagone. Il est en quelque sorte un enfant de la formation francilienne. Forcément, dans l’intimité du centre d’entraînement du Plessis-Robinson, la nouvelle a plombé l’ambiance. Selon nos informations, Virimi Vakatawa a tenu à informer ses partenaires ce matin quelques instants seulement avant l’envoi du communiqué de presse.

Le président Jacky Lorenzetti, lui aussi fraîchement informé de cette mauvaise nouvelle, était présent à côté de son joueur et de son manager général Laurent Travers. Jusque-là, au sein de l’effectif ciel et blanc, personne n’avait été informé de la décision de la commission médicale de la LNR. L’instant a procuré, selon un témoin, un intense moment d’émotions. A tel point que le staff technique racingmen a décidé de bouleverser le programme d’entraînement prévu pour ce lundi. En effet, congé à été donné aux joueurs ce lundi après-midi afin de leur permettre d’accuser le coup. Pour de nombreux éléments du groupe professionnel, c’est bien plus qu’un partenaire qu’ils perdent. Ce mardi, les joueurs retrouveront le terrain d’entraînement alors qu’à midi est prévue une conférence de presse du joueur en compagnie de son manager Laurent Travers, de son président Jacky Lorenzetti et du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié.