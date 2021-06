Ils ont excellé

Comment ne pas mettre en avant la performance de la charnière Dupont-Ramos ? Les deux demis ont livré une partition frôlant la perfection au niveau de la maîtrise stratégique et technique. Thomas Ramos (9/10), l’ouvreur d’un jour, le numéro 10 des finales du Top 14 côté stadiste, a presque tout réussi. Son drop-goal, son 100 % face aux perches, ses jeux d’occupation millimétrés, ses dégagements à la sauve qui peut et son animation dans la globalité : tout a respiré la sérénité, tout a été couronné de succès. Antoine Dupont (8,5/10), auteur de quelques éclairs au coeur de la défense, a surtout régalé avec des merveilles de jeu au pied et un pressing défensif épatant. Il a, pour la énième fois cette saison, prouvé à tous à quel point son jeu s’était étoffé pour faire de lui une référence internationale à son poste. Un véritable chef d’orchestre doublé d’un attaquant hors pair.

Top 14 - Antoine Dupont (Toulouse) contre La RochelleIcon Sport

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Ils ont brillé

Les grands joueurs répondent présent dans les grands rendez-vous. Les Toulousains en possèdent beaucoup dans leurs rangs : Pita Ahki (7/10) a encore régné sur le centre du terrain avec un abattage défensif impressionnant qui risque de traumatiser quelque temps le duo Rhule-Doumayrou ; la doublette des frères Arnold a dominé les zones de combat avec une mention à Rory (7/10), plus efficace et actif que Richie (6/10) ; Cheslin Kolbe (7/10), s’il n’a pas marqué, a été très précieux de par son exceptionnel drop-goal, sa qualité défensive et sa fiabilité dans les airs ; la première ligne Baille (6,5/10)-Marchand (7,5/10)-Fauimuina (7/10) n’a pas cédé d’un centimètre et s’est démenée comme à son habitude dans le jeu courant, Julien Marchand se signalant par un 100 % remarquable dans les lancers ; Rhynardt Elstadt (7,5/10) a plaqué comme personne avec plus d’une quinzaine d’interventions à son actif quand le dynamique Selevasio Tolofua (7/10) a été l’avant le plus en vue balle en main.

Top 14 - Rynhardt Elstadt (Stade Toulousain).Midi Olympique

Ils ont tenu leur rang

Juan Cruz Mallia (6/10) et Santiago Chocobares (6/10), les deux invités argentins, ont été à la hauteur de l’événement : le premier en se montrant propre sur ce qu’il avait à faire, même s’il a pu sembler tendre sur certaines interventions défensives, et le second en assénant des percussions terribles à ses vis-à-vis sur chaque duel. François Cros (6/10), malgré quelques pertes de balle, s’est encore distingué par son hyperactivité de touche-à-tout ; enfin, Matthis Lebel (6/10), sur les quelques munitions à sa disposition, a su trouver de l’avancée à chaque fois.

Francois Cros (Toulouse).Midi Olympique

Les notes du Stade toulousain :

Baille : 6,5/10

Marchand : 7,5/10

Faumuina : 7/10

Ro. Arnold : 7/10

Ri. Arnold : 6/10

Elstatd : 7,5/10

Cros : 6/10

Tolofua : 7/10

Dupont : 8,5/10

Ramos : 9/10

Lebel : 6/10

Ahki : 7/10

Chocobares : 6/10

Mallia : 6/10

Kolbe : 7/10