Après la pluie vient toujours le beau temps. Au mois de juin 2021, alors que Bayonne jouait sa survie en Top 14 face au Stade français dans une vingt-sixième journée irrespirable, Michael Ruru était contraint de quitter la pelouse de Jean Dauger après seulement un quart d’heure de jeu, sur une civière, à cause d’une grave blessure au genou. Quinze mois plus tard, Bayonne a retrouvé l’élite. L’enceinte basque a été rénovée. Ruru a fait son retour en Top 14. “C’était super, avoue le demi de mêlée. J’ai passé quinze mois sans compétition. Je me suis blessé à Jean Dauger. J’ai pu reprendre ici, devant ma famille, la foule, les supporters de Bayonne. De plus, nous avons gagné. C’était énorme.”

Entré en jeu à un quart de la fin, à la place d’un Guillaume Rouet très bon depuis plusieurs mois, Michael Ruru a rapidement gratté un ballon alors que son équipe était sous pression, près de son en-but. Il a ensuite assuré les sorties de camp et a bien défendu autour des rucks. “J’ai fait mon travail”, commente le néo-zélandais. Comme souvent, depuis qu’il porte les couleurs du club basque.

"La blessure m’a permis de grandir mentalement"

Apprécié du vestiaire, Michael Ruru est décrit par tout le monde, en interne, comme un gros travailleur. Après sa rupture des ligaments croisés, il a cravaché, dans l’ombre, pour revenir le plus vite possible. “Il avait toujours de l’avance dans sa rééducation, raconte Eric Artiguste, l’entraîneur de Bayonne. Il aurait dû reprendre plus tôt, mais il a eu des petits pépins physiques, après sa blessure au genou. Souvent, tu forces un peu et tu compenses ailleurs.”

Aujourd’hui Ruru reconnaît que “les premiers mois après la blessure furent très durs”. Il a pu trouver du soutien auprès de sa femme, ses enfants et amis proches. “Ils m’ont aidé lorsque j’avais des coups de moins bien. Le club, les kinés, les préparateurs physiques sont tous restés forts avec moi. Ils m’ont donné de l’énergie pour que je fasse de mon mieux, afin de revenir au plus vite”, détaille-t-il. Quinze mois plus tard, l’ancien joueur des Melbourne Rebels (2017-2019), qui n’avait jamais connu une si longue absence pendant sa carrière, veut prendre ce mauvais passage comme “une belle expérience”. Il poursuit : “C’était la première grosse blessure de ma carrière. Elle m’a permis de grandir mentalement. Je n’avais jamais vraiment compris tout le travail et tous les sacrifices qu’il fallait faire pour revenir d’une blessure. Maintenant, je comprends.”

Top 14 - Michael Ruru (Bayonne)Icon Sport

Il aimerait poursuivre l’aventure à Bayonne

Avec Maxime Machenaud, Guillaume Rouet et Michael Ruru, le club basque va avoir trois numéros neuf de qualité cette saison. Et des profils différents. “Michael est un mec qui respecte beaucoup le projet de jeu qui est établi. Il est hyper carré, structuré. Il a de grosses qualités physiques, il peut défendre proche des rucks, gratter des ballons. C’est un mec avec une grosse passe qu’il travaille beaucoup. Guillaume Rouet, de son côté, est un joueur plus instinctif, capable de sortir du schéma”, analyse Artiguste.

Samedi, sur la pelouse de Jean Bouin, Rouet et Ruru se partageront le poste, Machenaud étant toujours blessé. “Notre défense autour des rucks sera très importante. Il faudra que l’on soit discipliné, car Joris Segonds est un très bon buteur”, prévient le joueur de 31 ans, dont le contrat se termine au mois de juin prochain. Lui se verrait bien poursuivre l’aventure chez les bleu et blanc. “Ma famille apprécie la région et le club. J’aime cette passion qu’il y a autour de l’Aviron. Quand tu vas en ville, il y a toujours des mecs ou des jeunes qui te saluent, te félicitent pour le match du week-end dernier. Mais ça passera, avant tout, par des bonnes performances rugbystiques”, rappelle-t-il. La copie qu’il rendit lors de sa première (courte) apparition fut propre. Il lui reste encore 24 journées pour convaincre les décideurs bayonnais de lui proposer une prolongation.