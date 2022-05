En fin de journée ce mercredi, la Ligue Nationale du Rugby a rendu le verdict de sa commission de discipline. L'US Carcassonne s'est vue sanctionner de deux amendes : l'une "de 3000€ assortie du sursis" pour "irruption d'une ou plusieurs personnes non autorisées dans une des zones réservées à la compétition sans incident" et l'autre de "5000€ assortie du sursis" au motif de "négligence en matière de sécurité et/ou de secours".

Par ailleurs, Gabiriele Lovobalavu sera bien présent lors de la demi-finale d'Oyonnax à Bayonne. Son plaquage haut à l'encontre du Columérin Alexis Palisson en début de rencontre, non sanctionné, est resté valide selon la commission. Tant mieux pour Joe El Abd et les Oyomen tant le centre a été précieux dans les collisions. Enfin Jean-Baptiste Dubié, qui a reçu trois cartons jaunes dans la saison, sera suspendu une semaine.

La particularité de ce communiqué se trouve à la fin de celui-ci. On y apprend que les présidents de la FFR et de la LNR ont saisi la commission de discipline au sujet d' "infractions présumées à l'interdiction de parier sur des compétitions de rugby". "La commission de discipline et des règlements s'est réunie et a prononcé 21 sanctions pour "non-respect des obligations relatives aux paris sportifs"."