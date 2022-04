Non conservé par le Stade français, Latu vers les Waratahs

Vivement critiqué par le propriétaire du Stade français Hans-Peter Wild et le manager Gonzalo Quesada, après un match totalement foiré face au Racing 92, le talonneur australien Tolu Latu, en fin de contrat à Paris, devrait rejoindre les Waratahs cet été. Et disputer dans la foulée la Coupe du monde en France ? C’est plus qu’une option, en effet...

Les stades des demi-finales de Champions Cup sont connus

L'EPCR a communiqué ce mercredi 27 avril les cinq stades qui pourraient accueillir les demi-finales de Champions Cup cette saison. Bollaert (Lens), Marcel-Deflandre (La Rochelle), l’AJ Bell Stadium (Sale), l'Aviva stadium (dublin) ou le Mattioli Woods Welford Road (Leicester) pourront accueillir les demi-finales durant le week-end des 14 et 15 mai en fonction des résultats des quarts de finale.

Tom Youngs prendra sa retraite ce week-end

À 35 ans, le talonneur emblématique de Leicester partira à la retraite samedi à la fin de la rencontre contre les Bristol Bears. Dans sa carrière, l'Anglais a remporté un championnat avec son club, et jouait pour le XV de la Rose et les Lions. Avec 215 apparitions sous le maillot des Tigers, il est l'un des joueurs les plus capés de l'histoire de son club.

Tom Youngs prend sa retraiteIcon Sport

Esteban Noriega, fils de Patricio, est sorti du coma

Fils de l'ex-international argentin Patricio Noriega, le pilier gauche de l’Union Rugby Gascon (Captieux et Grignols) va mieux. Il est sorti mardi 26 avril du coma artificiel dans lequel il était plongé après un grave malaise cardiaque survenu en plein match dimanche 24 avril.

Le Racingman Le Guen de retour à Soyaux-Angoulême la saison prochaine

Arrivé dans les Hauts-de-Seine en 2019, Kevin Le Guen quittera le Racing 92 à l'issue de la saison 2021-2022. Le talonneur s'est effectivement engagé avec Soyaux-Angoulême pour la saison prochaine, révèle RMC. C'est un petit retour au bercail pour le joueur de 31 ans, qui avait déjà effectué un passage de quatre ans dans le club charentais (2015-2019), actuel quatrième de Nationale.