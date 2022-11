Le deuxième ligne du Stade toulousain va donc commencer le match samedi soir (21h) face à l’Australie. Évidemment, on s’y attendait depuis la veille au soir avec l’annonce du forfait de Paul Willemse, touché aux ischio-jambiers. Mais Thibaud Flament était titulaire pour les deux tests de la Tournée au Japon, il a d’ailleurs joué deux fois 80 minutes. Il avait aussi participé à quatre matchs sur cinq du Grand Chelem 2022, mais toujours comme remplaçant. Il avait pâti du changement de poste de Cameron Woki que Fabien Galthié a fait passer de la troisième à la deuxième ligne.

Pour lui, l'aventure a commencé il y a un an, lors de la campagne automnale de 2021, il avait alors éclaté aux yeux du grand public, avec son profil un peu atypique et son début de carrière loin d’être banal, via la Belgique, l’Argentine et l’Angleterre. On se souvient des mots de Galthié à son sujet au moment de lui donner sa chance : « La première fois qu'on a entendu de lui c'est lorsqu'il a débuté avec les Wasps. Pierre-Henry Broncan (actuel manager de Castres), alors entraîneur à Bath, nous l'avait signalé. » La façon dont le grand blond s’est imposé au sein d’un effectif toulousain hyper concurrentiel avait fait basculer définitivement le jugement des sélectionneurs. Il est vrai qu’il ne présente pas les mêmes caractéristiques que Paul Willemse , on le croit plus mobile, mais un peu moins puissant. Il est assurément aussi un meilleur joueur de ballon que son alter ego d’origine sud-africain. La préparation estivale a été perturbée par une entorse à une cheville, mais il a retrouvé toutes ses sensations.

Mais Thibaud Flament est réputé comme un spécialiste du poste « 4 » avec une poussée à gauche, il sera aligné au poste 5, poussée à droite, rôle réservé a priori à un joueur plus puissant et plus fort. « Vous savez, il pourrait jouer aussi avec le numéro 10, puisqu’il a commencé à l’ouverture avant de grandir » a répondu Fabien Galthié. « Mais il est polyvalent, je vous rappelle qu’en Argentine, il a joué avec le numéro 5 par 40 degrés et qu’il a été le meilleur joueur de la tournée. Il n’a pas le même profil que Paul, c’est vrai. Vous vous attendiez à voir Romain Taofifenua peut-être, mais nous aurons besoin de Romain en fin de partie, quand il faudra seconder Danny Priso qui fera son entrée comme pilier. » On rappelle une dernière information aux superstitieux, Thibaud Flament compte neuf succès en neuf rencontres avec les Bleus. Un vrai monsieur cent pour cent.