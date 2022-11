La température était douce cet après-midi à Marcoussis, loin de la fraîcheur attendue d’un début de mois de novembre. Les joueurs du XV de France sont arrivés peu avant 16 heures au terrain d’entraînement Pierre Camus, le capitaine Antoine Dupont fermant la marche d’un groupe souriant et concentré. A quelques jours de la rentrée des classes des Bleus, les deux copains gersois Alldritt et Dupont étaient les premiers à entrer sur la pelouse et à s’échanger quelques passes.

Pendant que William Servat disposait des boucliers pour un travail de déblayage, le sélectionneur Fabien Galthié, en forme olympique et tout sourire, discutait ici et là, échangeant avec l’ensemble des acteurs. Cela ne surprendra personne, le championnat de France est marqué ces dernières semaines par des actions amenant un carton rouge. L’exercice de déblayage dirigé par William Servat demandant "de ne pas péter les cervicales et d’éviter les rouges", voyait les internationaux français se distinguaient en deux groupes distincts : les fameuses chasubles bleues et oranges, indicateur d’un jour pouvant annoncer la tendance pour le week-end.

Baille avec la chasuble 17, Danty la 12

A ce petit jeu des couleurs, pas de bouleversement. La charnière toulousaine était maintenue (Dupont – Ntamack), la troisième-ligne composée de Jelonch, Ollivon et Alldritt également. De retour de blessure sur les terrains à Bayonne avec le Stade toulousain, l’habituel titulaire Cyril Baille portait la chasuble 17, synonyme (sous conditionnel), d’une place sur le banc des remplaçants. C’est donc bien Dany Priso, avec le numéro 1 dans le dos, qui défendait avec le reste de ses coéquipiers sur les grosses séquences défensives face aux jeunes français des moins de 20 ans.

Devant toujours, l’interrogation est toujours de mise pour une place de remplaçant. Derrière le trio des finisseurs Baille – Mauvaka – Haouas, et le Lyonnais Romain Taofifenua, c’est Thibaud Flament qui portait aujourd’hui le numéro 19, laissant Sekou Macalou avec l’équipe adverse où on pouvait retrouver Couilloud, Raka, Geraci, etc.

Chez les trois-quarts, le Rochelais Jonathan Danty était bien présent avec le numéro 12. Lui qui attend un heureux événement très prochainement avec sa femme, retrouvait donc ses automatismes avec Gaël Fickou dans l’attaque française. Sera-t-il titulaire samedi contre les Wallabies ? Le staff des Bleus y compte bien, à voir l’entraînement du jour.

Rencontre avec un spationaute

Le travail se poursuivait avec des montées intenses sur coup d’envoi, des lancements de jeu contre les jeunes sparring-partners et des joueurs ensuite divisés en plusieurs groupes : les avants avec Karim Ghezal pour peaufiner la touche, Marchand et Mauvaka ensemble pour échanger sur les lancers, et des lignes arrières exécutant des relances lointaines dans l’exercice du "trois contre deux".

A quelques jours de disputer les Wallabies où les Bleus restent sur deux défaites et une victoire lors de la tournée d’été 2021, tout ce beau monde a la chance ce soir de profiter de la présence de Jean-François Clervoy, ancien spationaute français, invité par Fabien Galthié et son staff pour une soirée d’échanges et de témoignages. Avant le premier test de cette tournée d'automne et à un an de la Coupe du monde en France, l'ancien spationaute de 64 ans qui a connu plusieurs missions dans l’espace, aura forcément des conseils à donner aux joueurs du XV de France pour s’envoler vers les étoiles et décrocher la lune.

Le XV probable pour l'Australie : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Moefana ; 10. Ntmack, 9. Dupont (cap) ; 8. Alldritt, 7. Ollivon, 6. Jelonch ; 5. Willemse, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Priso

Les remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Baille, 18. Haouas, 19. Flament, 20. Taofifenua, 21. Lucu, 22. Jalibert, 23. Lebel