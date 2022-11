"C'est énormément de fierté, beaucoup de joie. Après la sortie de Cyril (Baille), je n'ai pas eu vraiment le temps de réfléchir. J'avais juste envie d'être propre, d'apporter ce que je sais faire avec l'équipe, de ne rien inventer. Je suis un peu novice dans le groupe, mais je n'ai jamais senti le groupe douter même quand nous étions menés. Au contraire, il y avait vraiment cette envie de les marquer, de repasser devant au score. Je dirais que j'ai déjà vécu des matchs aussi âpres que celui-là, même si c'est différent puisque c'est avec l'équipe de France. Mais c'est sûr que c'est l'un des matchs où il y a eu le plus d'intensité. La semaine est passée très vite, il fallait que je m'adapte rapidement. Les mecs ont été super cools avec moi pour m'intégrer. Ils m'ont aidé sur la structure de jeu, pour me faciliter les choses. Ça s'est très bien passé, et j'en garde un très bon souvenir. Pour ma première Marseillaise, il y a eu beaucoup d'émotion, surtout dans ce stade magnifique. Franchement,, c'est incroyable ! Ce sont des souvenirs qui vont me marquer à vie. Tu te sens pousser par un pays, même si c'est vrai qu'à La Rochelle nous avons la chance d'avoir un vrai public. On représente une nation, donc on sent toute cette énergie positive derrière nous. Franchement ça aide."