Damian Penaud 8/10

Quel joueur ! Le Clermontois reste un attaquant hors pair, capable de mettre le feu dans la défense adverse comme sur son accélération foudroyante à la demi-heure de jeu, ou sur ses prises d’intervalle de la 68e et de la 72e. Sûrement le meilleur du monde dans son domaine, comme le prouve son essai exceptionnel (76e), au terme d’un exploit personnel. S’il est à créditer d’un énorme plaquage offensif dans les 22 mètres adverses sur lequel les Bleus ont récupéré le ballon pour se créer une grosse occasion (14e), il fut pris sur le débordement de Wright, en laissant trop d’espace dans son couloir, ce qui a conduit au premier essai australien (18e). Mais on lui pardonnera.

Thomas Ramos 7,5/10

Il était attendu, il a répondu présent. Auteur d’une excellente relance d’entrée (5e) et sécurisant sous les ballons, il fut souvent le détonateur sur les offensives françaises avant la pause et son coup de pied judicieux dans les 22 mètres australiens (14e) aurait mérité un meilleur sort. Il a su s’adapter au système du XV de France, notamment dans l’occupation du terrain, et fut surtout impérial face aux poteaux avec un sept sur neuf, dont une pénalité de cinquante mètres (10e). A l’initiative quand il fallait, rassurant également, il a rendu une belle copie.

XV de France - Thomas Ramos, face à l'Australie.Icon Sport

Uini Atonio 4/10

Il a été sanctionné sur la première mêlée et a commis un plaquage sans ballon (13e). Résultat : il a offert six points aux Australiens. Pour le reste, il a joué sur son registre habituel, servant constamment de point d’ancrage sur les temps de jeu après les libérations lentes. Mais il s'est vite montré essoufflé. Il a été remplacé à la 54e minute par Sipili Falatea.

Retrouvez l'intégralité des notes sur Midi-Olympique.fr