Les joueurs de l’équipe de France ont découvert la pelouse du Stadium de Toulouse samedi après-midi. Damian Penaud s’est entraîné apparemment sans difficulté avec ses partenaires. Nous avons pu voir des séances de passes sur un rythme tranquille, des séquences mêlant avants et trois quarts, puis une série de temps de jeu près de la ligne. La température était fraîche, la pluie s’était invitée et tout le monde se posait la question des conditions du match.

Raphaël Ibanez s’est ensuite exprimé : « A l’issue de l’entraînement du capitaine, il n’y a pas eu de souci majeur. L’ inquiétude liée au genou de Damian Penaud a été vite levée. »

Le manageur a été bien sûr interrogé sur la qualité de la sélection nippone que la France a battue deux fois l’été dernier sans l’écraser pour autant. « Le Japon est en évolution constante, ils nous ont donné du fil à retordre en juin-juillet. Nous avons senti à travers leurs derniers match une volonté de garder de leur propre identité, un jeu fait de vitesse, d'inspiration parfois de génie technique, avec des joueurs tès agiles. On retient le match qui leur a permis de titiller les All Blacks. Ce qui fait la force de cette équipe, c’est leur collectif. Il est très fort. Je ne sais pas si on peut singulariser deux ou trois individualités. »

Les Français logent à l’hôtel Mercure de Compans ou ils ont été sensibles à tout le décorum mis en place en leur honneur. Le programme des dernières heures a été un peu modifié par rapport à celui des matchs précédents : « A notre retour à l’hôtel, il y aura une cérémonie un peu particulière de remise des maillots, avec j’espère des moments de plaisir partagé. Les joueurs ne savent pas qui leur remettra leur tunique, mais j’espère que le symbole sera porteur. ».

" Ollivon incarne la motivation "

La préparation sera un peu particulière en ce sens que notre match est programmé à 14 heures alors que les deux premiers se déroulaient à 21 heures. Il nous fallait « switcher » pour trouver le bon tempo, la bonne énergie. Donc si vous voulez prendre le petit déjeuner tôt, suivez-nous. Il sera pris à huit heures un quart. Nous essaierons de bien utiliser l’apport énergétique, pour être certains que les gars disposent du bon carburant. Il y aura aussi la fameuse marche traditionnelle. » Alors que des journalistes alertaient Charles Ollivon sur le risque de la décompression des Français face à un dernier adversaire moins prestigieux que les deux premiers, Raphaël Ibanez a pris la parole de lui-même pour soutenir son capitaine : « Vous voyez son attitude. C’est un capitaine motivé, il incarne ça. Il est revenu tellement fort sur le terrain et auprès du groupe, il est parvenu à convaincre le staff avec un regard tellement bienveillant sur le groupe. Il n'a pas besoin de nous pour exprimer sa motivation et celle de ses coéquipiers. Mais j’ai aussi une pensée pour Antoine, qui aurait tellement aimé être présent sur le pré. Il vit une vraie frustration. Toulouse ça signifie beaucoup pour lui.».