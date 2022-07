Sa présence dans le groupe du XV de France constituait déjà une surprise. Ce samedi (8h00, heure française), à Toyota, Thomas Jolmès sera même titulaire avec les Bleus, lors du premier test match contre le Japon. Une cape presque inespérée pour ce deuxième ligne au parcours atypique, qui n’aurait pu rêver d’une tournée internationale en début d’année 2021, lorsqu’il était poussé vers la sortie par son club de Toulon.

Alors en manque de rythme, de confiance, et taxé en plus de nonchalance, le natif d’Échirolles (26 ans) se montre défaillant avec le maillot rouge et noir. Il venait déjà de disputer une saison à trois matchs avec le Stade rochelais (2019-2020). Dans le Var, le garçon à la tignasse massive ne démarre qu’une seule rencontre en tant que titulaire. Ce jour-là, contre Toulouse, il est sorti à la mi-temps par Patrice Collazo, son ancien coach à La Rochelle.

" J’avais déjà enclenché la dynamique à Toulon, mais je partais de trop loin "

En plein milieu de la saison de Top 14, au mois de mars 2021, il trouve donc un point de chute en Gironde, où il est accueilli par Christophe Urios et son staff. "J’ai eu de la chance de tomber dans ce club", reconnaissait le principal intéressé en février dernier, au cours d’un entretien accordé à Sud-Ouest.

Thomas Jolmès lors d'un entraînement au Japon.Icon Sport

Dans un premier temps, le jour formé à Grenoble tarde à convaincre. On garde notamment en mémoire sa sortie prématurée (31e), à Biarritz, lors de la première journée de l’exercice 2021-2022. Mais à l’automne, la grande tige (2,04 m, 125 kg) semble retrouver les dispositions qui avaient été les siennes quatre années plus tôt, lorsqu’il était l’un des hommes forts du cinq de devant rochelais.

"J’avais déjà enclenché la dynamique à Toulon, mais je partais de trop loin. À l’UBB, Christophe Urios m’aide en posant un cadre, glissait ainsi Jolmès. Sur les entraînements, la récupération, les horaires, je sais où je dois m’arrêter. À Grenoble, pour une série que je n’avais pas faite, je me rendais malade. J’étais dans un fonctionnement destructeur. Aujourd’hui, je me dis que si je manque une série durant la séance, c’est parce que c’est trop pour moi. Je gère mieux ce que je ressens."

Derrière la première ligne girondine, le numéro 4 ou 5 enchaîne les titularisations. S’il ne brille pas par sa puissance et par des qualités d’autobus à la Skelton ou à la Meafou, il se montre précieux en touche et actif dans le jeu pourtant. Une petite renaissance… qui précédera une fin de saison mitigée sur le plan individuel, Jolmès étant remis sur le banc par Christophe Urios.

Pas suffisant pour faire changer d’avis Fabien Galthié, qui le sélectionnera pour la tournée au Japon, lors de laquelle Thibaud Flament, Thomas Lavault, et Rémi Picquette semblent néanmoins partir avec une longueur d’avance sur lui. Pourtant, en l’absence de Paul Willemse et Romain Taofifenua, c’est bien le Bordelais qui sera chargé d’occuper le côté droit de la deuxième ligne tricolore, au Toyota Stadium.

"Thomas Jolmes est en forme, il a fait une bonne saison avec Bordeaux. Il nous semble, après deux semaines de travail, être apte. Il a aussi un potentiel athlétique", justifiait jeudi le sélectionneur en conférence de presse. Et de poursuivre : "On l’avait déjà convoqué l’hiver dernier, mais il n’avait pas pu venir en raison d’une blessure. Cette fois, il a semblé très pertinent dans ses actions. Nous avons donc choisi de le titularisé à côté de Thibaut Flament." Reste à voir si samedi, nous aurons droit au Thomas Jolmès hyperactif du milieu de saison, ou à celui plus irrégulier, entrevu par moments avec l’UBB.