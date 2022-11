Le voile s’est levé sur la composition du XV de France pour le premier Test Match contre l’Australie samedi soir au Stade de France. Jonathan Danty est bien annoncé titulaire au centre de l’attaque pour une 7ème association avec Gaël Fickou. Jusqu' ici tout va bien. Oui mais voilà, depuis quelques jours maintenant, le Rochelais attend avec sa femme un heureux événement. Il avait déjà été libéré le week-end dernier avant de revenir avec le groupe France. Comment gérer pour le staff un ce sujet extra-sportif qui sort de toute planification, et qui ne peut se résoudre avec des statistiques et des données ? Eh bien Fabien Galthié a joué la carte de l’humour. Interrogé, le sélectionneur s'est souvenu d’abord de son cas, au début des années 2000 lorsqu’il était encore un joueur du XV de France : « C’est fantastique. J’ai connu la même chose, France Australie à Marseille en 2001. Le lendemain j’ai pris l’avion et j’ai assisté à la naissance de mon fils. C’est ce qu’on a prévu pour Jonathan Danty ».

Relancé plusieurs fois, le sélectionneur dans un sourire, a poursuivi son argumentaire. « Tout est planifié, on est réglé avec la maternité de La Rochelle. Normalement il devrait après le match prendre la voiture et être présent pour l’arrivée de son enfant. Thibaud Giroud (le directeur de la performance, Ndlr) a fait un prédictif accompagné de la cellule analyse, il y a une dead-line très précise », s’amusait-il.

« C’est le choix de Jo »

Le staff du XV de France prend-il un risque à titulariser Jonathan Danty, qui deviendra père prochainement pour la première fois, un événement qui dépasse forcément le cadre du rugby ? « Plus sérieusement, répondait Galthié, c’est le choix de Jo. C’est le fils à Jo comme dirait le film de notre ami la Guille (Philippe Guillard, réalisateur du Fils à Jo). Le fils à Jo, on l’attend tous, c’est son choix, c’est lui qui attend son fils ». « On ne peut pas se planter », rajoutait le manager Raphaël Ibanez. Le staff français est donc resté évasif sur la question en cas de naissance de l'enfant de la famille Danty (à priori d'une petite fille) avant dimanche. L'international ferait-il un aller-retour express pour tenir sa place samedi soir ? Il semblerait, et c’est tout à fait logique, que le Rochelais veuille être auprès de sa famille pour ce moment tellement particulier. Si un tel scénario se présente, les Bleus pourraient alors se réorganiser dans la ligne de trois-quarts. Titulaire à l’aile, le Bordelais Moefana pourrait glisser au centre, et Matthis Lebel, hors-groupe mais qui reste avec les 23, passer sur l'aile.

Bien des questions, qui ne dépendent ni de nous, ni du staff des Bleus. Car le cas Danty, au-delà d’un simple match de rugby, tout international puisse-t-il être, soulève une question importante sur la gestion d’un événement (heureux) qui n’attendra personne pour arriver. Même si dimanche serait le moment parfait, tout le monde l’a bien compris.