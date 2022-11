La titularisation de Jonathan Danty

"On a géré au jour le jour dans un discussion avec lui, avec les leaders et le staff technique. On a pris le temps de peser le pour et le contre. Il a fait les deux premières semaines de préparation avec nous, même s’il a été absent sur el wee-end. Il a joué le match contre l’Australie, durant 80 minutes, associé dans un premier à Gaël (Fickou) puis à Yoran (Moefana). Il a gratté le dernier ballon australien. Il a ensuite pris la voiture en direction de La Rochelle pour rejoindre sa compagne et a assisté à la naissance de son fils : le « Fils à jo », prénommé Gabriel. Et depuis deux jours, il accompagne sa compagne, son fils. Mais il a pris al décision de nous rejoindre à Marseille pour l’entraînement du capitaine et participé à cette rencontre face à l’Afrique du Sud, championne du monde en titre. J’avais vécu la même chose en 2001. Mon fils est né le lendemain de France Australie. Je suis resté trois jours à Paris et j’avais rejoint l’équipe à Saint-Etienne. C’est l’histoire d’une famille, d’un père, qui voit son premier enfant arrivé. Dans ce cas-là, le potentiel est décuplé et le joueur donne beaucoup de force à l’équipe. Pour le projet de jeu, on lui a envoyé des documents. Nous faisons très simple dans la préparation des grands matchs, même si nous avons un plan. Enfin, Thibault Giroud lui a envoyé les éléments quant à la préparation physique pour qu’il puisse se préparer à ce rendez-vous. Il sera donc là pour la journée de préparation et la veillée d’armes".

Flament – Woki reconduit, Chalureau – Taofifenua sur le banc

"Comme vous le savez, nous avons perdu Paul Willemse durant la semaine de préparation avant le match face à l’Australie. Nous avons réaménagé notre banc en raison de la blessure de Geraci, pour passer à cinq avants et trois trois-quarts. Cette semaine, nous avons convoqué Bastien Chalureaud. Ce n’est pas par hasard. Quand un gars comme lui se présente, on a senti qu’il était opportun de lui ouvrir la porte. C’est un joueur qui l’on suit et qui, depuis deux ans à Montpellier, a pris une nouvelle dimension lui permettant de venir dans ces vestiaire et de prendre le maillot de l’équipe de France. Il nous permet de reconstituer un banc avec six avants dont deux deuxièmes lignes et deux trois-quarts. Avec des joueurs sur le terrain capables de reculer d’un cran comme Thibaud Flament ou Cameron Woki. Cela nous donne des options en fonction de ce qui se passera. On imagine un scénario de match, mais ce ne sera peut-être pas celui que va nous présenter l’Afrique du Sud. Mais notre souhait était d’avoir un cinq de devant solide pour commencer et un autre pour le finir".

Wardi : première en bleu

"Ce sont ses performances avec La Rochelle qui nous ont poussé à le sélectionner. Wardi, c’est un joueur qui a un joli parcours comme on les aime. A force de travail, de détermination, de caractère, il s’est forgé un costume XL sur le côté gauche. Evidemment, on a Cyril Baille qui a confirmé tout le bien que l’on pensait de lui sur cette première rencontre, Jean-Baptiste Gros qui est blessé, Dany Priso qui a fait 30 bonnes minutes. Mais on a aussi Reda Wardi. On aurait aimé l’avoir dès le début avec nous mais il a reçu un caron rouge qui nous a empêché de pouvoir compter sur lui. Mais on n’a pas hésité à le rappeler parmi nous dès que cela a été possible. Ses entraînements nous ont montrés qu’il était prêt à relever ce défi".

Wardi vers une première cape ce samedi face aux Springboks.Icon Sport

Ntamack plutôt que Jalibert

"Mathieu Jalibert a fait une très belle rentrée contre l’Australie. Il a apporté son punch, sa détermination, sa maturité. Il a accompagné l’équipe de France vers la victoire. Mais Romain a fait un match solide, comme on l’attendait, dans un contexte difficile pour l’équipe. Défensivement et offensivement, il a été solide. C’était aussi sa reprise, vous en avez beaucoup parlé. Il sera mieux samedi soir, comme toute l’équipe. Et puis, vous le voyez bien, les portes sont ouvertes, les joueurs peuvent venir chercher le maillot, mais l’expérience collective et ce qui a été écrit avant par ces joueurs, ça compte aussi. Le devoir de mémoire est important. L’unité de cette équipe, c’est ce qui fait sa force".