Après avoir mis quarante points à une équipe, comme ce fut le cas lors du premier match face au Japon, quels peuvent être les leviers de motivation à activer ?

Tout n’a pas été parfait lors du premier test et l’équipe en est consciente. Il n’y aura pas de relâchement de notre part, sur ce dernier round de la tournée.

Vous faîtes à l’occasion de cette tournée votre retour en équipe de France après une longue blessure au genou. La sélection a-t-elle oui ou non changé depuis que vous l’avez quittée, après le Tournoi des 6 Nations 2021 ?

Il y a pas mal de choses qui sont restées intactes. Mais pour tout dire, le staff et l’équipe vont encore plus loin dans le détail. En fait, tout va plus loin, plus vite... Le niveau augmente et c’est excitant.

Quid du capitanat ? Et comment vous êtes-vous senti dans ce rôle ?

Pour moi, ça a commencé avec les Barbarians contre les Anglais, mi-juin. Cette semaine-là avait d’ailleurs été importante pour moi, pour prendre à nouveau mes repères. Passé cette période-là, on est aujourd’hui dans le vif du sujet. Et demain, on veut aller plus vite et plus loin.

" On a travaillé avec le staff sur différents scénarios et on s’appuiera sur nos forces "

Seize joueurs du groupe France ne disputeront pas la moindre minute de jeu au Japon. Leur avez-vous glissé un mot ?

J’ai discuté avec tous les joueurs. Tout le monde a beaucoup travaillé dur pendant ces trois semaines. Tout le monde s’est donné à fond pour l’équipe. […] Tous ces joueurs nous amènent beaucoup et leur attitude a été exemplaire. Ce n’est pas forcément simple pour ces garçons, on le sait. Vis à vis d’eux, on se sent missionné quand on entre sur le terrain.

Les Japonais ont considérablement grandi leur paquet d’avants pour ce deuxième test. Vous en êtes-vous rendu compte ?

On a effectivement vu la différence dans leur compo d’équipe. Il y aura plus de hauteur de leur côté. On a travaillé avec le staff sur différents scénarios et on s’appuiera sur nos forces. On est donc prêt à rivaliser dans ce secteur-là.

Vous jouez en équipe de France avec Maxime Lucu, avec lequel vous avez débuté le rugby il y a vingt ans, à Saint-Pée sur Nivelle . Quelle émotion cela vous procure-t-il ?

C’est quelque chose d’assez unique, de porter ce maillot-là avec un ami d’enfance. C’est même difficile à décrire, tellement c’est fort...

Le National Stadium de Tokyo accueillera près de 60 000 spectateurs demain après-midi. Qu’avez-vous envie de montrer au public japonais ?

Déjà, l’enthousiasme est énorme autour du rugby, ici. Hier, après l’entraînement, on a vu des enfants arriver de partout. On leur a donné des maillots, des crampons… Ce genre d’expérience fait vraiment chaud au coeur.