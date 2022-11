Pour tout dire, la première sortie internationale du XV de France fut satisfaisante -eu égard à la victoire sur le gong acquise face à l’Australie (30-29)- sans être totalement emballante. Après la rencontre, dans les entrailles du Stade de France, le sélectionneur national Fabien Galthié disait d’ailleurs au sujet des axes de progression de son équipe : « On a été bons sur notre conquête en touche mais moins bons à la retombée. On aurait pu mieux jouer ces ballons portés mais là-aussi, chaque rencontre nous apprend des choses. C’est un point d’amélioration parmi tant d’autres. Mais nous sommes encore une équipe jeune, une équipe ayant une expérience collective en-deça des meilleures nations du circuit international. » Néanmoins, les coéquipiers d’Antoine Dupont, qui s’apprêtent ce week-end à affronter, à Marseille, le paquet d’avants le plus lourd de la planète, devront gommer rapidement les carences entraperçus dans le combat collectif s’ils souhaitent tordre le cou aux champions du monde en titre. En changeant certaines choses dans la composition d’équipe, alors ? Difficile à dire...

Vidéo - "Sur la forme du moment, Flament est LE numéro 4 du XV de France" 02:49

Quid de Jonathan Danty ?

Par nature, Fabien Galthié est plutôt conservateur dans ses compositions d’équipe et a conscience que ses hommes, brouillons samedi soir après s’être perdu de vue pendant plus de six mois, ont besoin de passer du temps ensemble. Malgrè tout, le sélectionneur national pourrait considérer que la deuxième-ligne (Thibaut Flament-Cameron Woki) ayant démarré face aux Wallabies samedi soir est peut-être trop légère pour affronter les titans sud-africains et en ce sens, l’option d’un retour de Romain Taofifenua dans la cage, en tant que titulaire, est peut-être envisageable. Mais dans quel état de forme le géant du Lou se situe-t-il aujourd’hui ? Samedi soir, le fils aîné de Willy « Tao » s’est plaint d’une blessure à l’épaule et semblait quelque peu marquer le pas, après le match. Au sujet de l’une des poutres du XV de France, Fabien Galthié disait de son côté qu’il s’agissait d’une « simple contusion ». La dernière énigme, concernant la composition d’équipe tricolore, réside en la présence de Jonathan Danty, dont l’épouse doit accoucher mardi à La Rochelle, où le trois-quarts centre est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche. Reviendra-t-il à Marcoussis après l’heureux évènement ? Ou sera-t-il remplacé par Yoram Moefana au centre, Mathis Lebel glissant alors au poste d’ailier ? Pour l’heure, le staff n’a pas encore tranché...