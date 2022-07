Qu’est-ce qu’on retient d’un match comme ça ?

On retient d’abord la performance des Japonais, qui stratégiquement ont été très intelligents. Ils ont proposé un jeu complètement différent de celui de la semaine dernière, on n’avait pas forcément anticipé ça, on a été mis en difficulté et ça nous a posé quelques soucis. Ce match, s’ils le gagnent, je pense que c’est pas volé, félicitations à eux. Mais on retient avant tout la victoire, l’essentiel est là malgré tout, on part tous en vacances la tête remplie de belles émotions et avec deux victoires.

Il est très rare que l’équipe de France soit menée à la mi-temps. Comment avez-vous réagi sur le terrain ?

C’est vrai que ce sont des scenarios qu’on a un peu moins l’habitude de traiter en équipe de France et je pense que le staff y était préparé. Pour parler régulièrement avec Karim Ghezal (l’entraîneur des avants, N.DL.R.), il m’a souvent dit : « ce serait bien qu’on ait à vivre cette situation. On va voir comment on va réagir. »Pour le coup, ils ont su le traiter et on a su répondre avec de l’énergie en seconde période et même si c’est loin d’être parfait, on a trouvé des solutions, notamment grâce à la conquête.

Vous êtes rentré tôt dans le match. Avez-vous été surpris ?

C’était pas prévu qu’on rentre si tôt dans le match mais c’était une solution. Tant mieux, l’équipe a réussi à inverser le course du match. Dans ces situations, avec un rythme haché, on a souvent besoin d’un électrochoc, c’est ce qu’on a essayé de faire, nous les finisseurs. Les pénalités jouées rapidement, ce sont des choses qui nous remettent dans l’avancée. Tout n’a pas été bien entrepris en seconde période non plus mais on a tenté d’apporter du peps et du jus pour passer devant au score.

En guise d’ « électrochoc », vous avez d’ailleurs joué deux pénalités rapidement à la main….

Quand on voit l’issue de la deuxième, c’est un peu regrettable et j’aurais dû la jouer différemment, c’est ma responsabilité personnelle.

Racontez-nous votre essai, Baptiste...

C’est plutôt la grosse mêlée qui précède qu’il faut souligner. Aujourd’hui on a été très performants en conquête et notamment en mêlée et celle là en est l’exemple parfait. Si on n’est pas performant en mêlée, je le marque jamais cet essai. Il faut d’abord retenir ça. On a usé ces Japonais toute la partie et c’est ça qui nous a permis de prendre le dessus sur une mêlée si importante.

D’accord.

A ce moment là, on avait décelé une opportunité à droite. Le temps que je ramasse le ballon, le 9 japonais avait fait le tour. Elle était plus si bonne que ça mais il défendait loin de la mêlée donc la forte poussée de notre axe droit m’a ouvert l’espace et c’est ça qui nous permet de marquer sept points.

Quid de l’en-avant du numéro 8 Tatafu, en fin de match ?

Je l’avais pas vu honnêtement. Je vois que Virimi Vakatawa et Mathis Lebel le signalent tout de suite à l’arbitre. C’est une situation qui tourne à notre avantage, heureusement, parce que s’il le met, ça aurait été compliqué de revenir au score. Les Japonais nous ont mis en difficulté sur beaucoup de leurs lancements.

A titre personnel, que retenez-vous de cette tournée au Japon ?

Je suis satisfait de ma saison dans sa globalité, être couronné d’un titre même mineur avec mon club, c’est très important. Faire partie de cette sélection, c’est un bel accomplissement parce qu’on sait que la concurrence est rude. Sur ces deux matches, j’ai eu du temps de jeu, j’ai pu m’exprimer et c’était important pour moi d’avoir cette opportunité là.

Cette dixième victoire consécutive est-elle une consécration ?

Non, c’est loin d’être une consécration. C’est une case validée pour cette saison 2022 mais on sait que de gros matches nous attendent en novembre et derrière avec la Coupe du monde.