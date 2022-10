Les Springboks commenceront leur préparation pour le Castle Lager Outgoing Tour dans l'hémisphère nord dimanche avec un camp d'entraînement de trois jours à Stellenbosch, où 26 joueurs sont attendus. Le groupe comprend 17 joueurs basés en Afrique du Sud et neuf qui exercent actuellement leur métier au Japon. Le reste des joueurs qui évoluent en Europe devrait arriver plus tard. Les Springboks joueront quatre tests, contre l'Irlande à Dublin le 5 novembre, la France à Marseille le 12 novembre, l'Italie à Gênes le 19 novembre et l'Angleterre à Londres le 26 novembre.

Le groupe de l'Afrique du Sud pour la tournée d'Automne :

Avants : Thomas du Toit , Steven Kitshoff, Frans Malherbe, Ox Nche, Malcolm Marx, Bongi Mbonambi, Lood de Jager, Eben Etzebeth, Salmaan Moerat, Pieter-Steph du Toit Siya Kolisi, Elrigh Louw, Kwagga Smith, Deon Fourie , Franco Mostert

Arrières : Faf de Klerk , Jaden Hendrikse, Johan Goosen, Damian de Allende, Kurt-Lee Arendse , Willie le Roux , Makazole Mapimpi , Canan Moodie, Sbu Nkosi, Damian Willemse