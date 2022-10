Aucun joueur sans aucune sélection ne fait partie du groupe. Le seul des 35 annoncés à ne pas avoir disputé de match avec les Blacks cette année est le centre expérimenté Anton Lienert-Brown (56 sélections), de retour après une blessure à l'épaule.

Déjà secoués par des défaites en novembre 2021 contre l'Irlande (29-20) puis la France (40-25), les All Blacks ont débuté le Rugby Championship par une défaite en Afrique du Sud (26-10), avant de concéder la première défaite à domicile contre l'Argentine de leur histoire (25-18), puis de remporter malgré tout ce championnat dans la douleur. "Nous sentons vraiment que le groupe a appris et a grandi, et qu'il a fini très fort dans le Rugby Championship", a estimé Foster, très contesté en raison de ses résultats en dents de scie, à un an du Mondial en France.

Foster s'est félicité du retour de Lienert-Brown, dont l'expérience au centre sera bienvenue pour compenser les absences de longue durée de Jack Goodhue et Quinn Tupaea, tous deux blessés.

Le pilier Joe Moody et le troisième ligne aile Ethan Blackadder, blessés, sont toujours indisponibles.

L'ouvreur ou arrière Damian McKenzie, à nouveau sélectionnable au sein des Blacks depuis son retour dans le championnat japonais, n'a pas été retenu dans le groupe. Il devrait faire partie de la liste des All Blacks XV, qui affronteront l'Irlande A et les Barbarians.

La Nouvelle-Zélande débutera sa tournée face au Japon à Tokyo le 29 octobre, avant de jouer contre le pays de Galles, l'Ecosse et l'Angleterre.

Le groupe de la Nouvelle-Zélande pour la tournée d'automne :

Trois-quarts : Aaron Smith, Finlay Christie, Folau Fakatava, Richie Mo'unga, Beauden Barrett, Stephen Perofeta, David Havili, Roger Tuivasa-Sheck, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown, Braydon Ennor, Jordie Barrett, Caleb Clarke, Will Jordan, Sevu Reece, Leicester Fainga'anuku.

Avants : Samisoni Taukei'aho, Codie Taylor, Dane Coles, Ethan de Groot, George Bower, Tyrel Lomax, Fletcher Newell, Ofa Tuungafasi, Nepo Laulala, Sam Whitelock, Brodie Retallick, Tupou Vaa'i, Scott Barrett, Sam Cane (cap.), Ardie Savea, Shannon Frizell, Akira Ioane, Dalton Papalii, Hoskins Sotutu.