Température printanière, vacances scolaires, l’entraînement du XV de France de ce samedi s’est logiquement déroulé devant une assistance fournie. La tribune du stade Pierre Camou du CNR affichait complet. A une semaine du coup d’envoi de la tournée de novembre, qui verra les Bleus affronter l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon, les joueurs de Fabien Galthié font toujours recette. Le deuxième entraînement à haute intensité de la semaine– cette fois-ci composé de "quinze séquences de jeu programmées au lieu de dix", dixit le manager Raphaël Ibanez – s’est déroulé avec l’ensemble des 28 joueurs présents, les 14 autres ayant été rendus à leur clubs respectif mercredi en fin de journée. Ils ont récité leurs gammes en opposition réelle contre l’équipe de France des moins de 20 ans.

Il ne manquait donc véritablement que le Rochelais Jonathan Danty pour se faire une idée encore plus précise de la composition d’équipe amenée à débuter le premier test face à l’Australie. Ce dernier, libéré en raison de la fin de grossesse de sa compagne, a le plus souvent été remplacé au centre de l’attaque par le Toulousain Pierre-Louis Barassi durant cette séance.

XV de France - Pierre-Louis BarassiIcon Sport

A tout dire, deux postes posaient encore un peu question. D’abord, celui de pilier gauche où les tauliers Cyril Baille et Jean-Baptiste Gros sont absents. Ce samedi, Dany Priso a encore une fois assumé la succession en débutant la séance avec la chasuble floquée du numéro un, laissant penser qu’il sera de la partie samedi prochain. Ensuite, à l’arrière, c'est Thomas Ramos qui a commencé. Le Toulousain, en forme internationale avec son club, devrait donc profiter de l’absence de son partenaire Melvyn Jaminet pour s’intégrer dans le XV de départ. Ce dernier a tourné avec Mathieu Jalibert, ce qui fut déjà le cas mercredi dernier lors de la première séance. Ainsi, il est fort probable que le Bordelais couvre les postes d’ouvreur et d’arrière depuis le banc des remplaçants face à l’Australie. Les remplaçants, justement, parlons-en. Sekou Macalou a encore fois alterné entre la troisième ligne et l’aile des Bleus. A croire que le sélectionneur Fabien Galthié envisage encore une fois de composer son banc de finisseurs avec cinq avants, deux trois-quarts et un hybride.

La composition probable : 15. Ramos : 14. Penaud, 13. Danty, 12. Fickou, 11. Moefana ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Willemse, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Priso.