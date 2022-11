Quelle est votre première impression après cette victoire finalement aisée ?

Nous sommes très heureux d’avoir gagné ce match évidemment. Ce qui a fait pencher la balance c'est le fait que nos avant aient fait une très très grosse partie, en touche et en mêlée et dans ces conditions, c’est plus facile de jouer au rugby.

Quid du jeu au pied, qui est l’un des domaines que le XV de France soigne particulièrement ?

On a quand même bien utilisé cette arme à mon avis. On a bien investi leur camp. Même si on a un peu subi en deuxième mi-temps. Ensuite, vous savez, on ne nous interdit pas de relancer un ballon, si la sortie de camp est positive derrière. Les fois où ça a été fait, et pas seulement par moi, ce fut opportun pour l’équipe.

L’équipe a-t-elle été soumise à une sorte de décompression avant de retrouver un adversaire considéré comme plus faible ?

Il n’y a eu aucun relâchement. Nous ne voulions pas manquer de respect à cet adversaire japonais. Je vous assure que la préparation a été très sérieuse dès mardi. En plus, on jouait à Toulouse, venir en province avec l’équipe de France c’est assez rare et en plus quand c’est dans sa ville, c’était vraiment spécial en ce qui me concerne. Et ça fait plaisir, croyez-moi.

Quel bilan faites-vous de votre tournée ?

C’est un bilan positif, j’ai fait trois fois 80 minutes. Tout ne fut pas parfait bien sûr, il faut revoir les matchs, mais ça restera quand même comme un bon moment.

Test-Match - Thomas Ramos passe la pénalité de la gagneRugbyrama

Vous vous sentiez attendus, non, avec en plus la responsabilité des tirs au but ?

Attendu, oui. Mais par qui ? C’est ça la question. Peut-être que j’étais attendu. Mais vous savez, le jeu au pied en soi, c’est l’un de mes points forts. Je ne pense pas qu’on m’attendait dans ce domaine. On voulait plutôt voir ce que j’allais faire du ballon, notamment dans le camp et je pense qu'aujourd'hui, j’ai été plutôt à l’aise là-dessus et plutôt performant.

Vous voyez vous enchaîner en février à ce poste avec les Bleus ?

Ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question.