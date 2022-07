"La première mi-temps a vraiment été très frustrante, on a commis énormément de maladresses mais on a su se remobiliser. Les Japonais, eux, ont beaucoup plus joué au pied qu’au premier match. L’essai de Bapiste Couilloud ? Cela fait toujours plaisir de se relever d’une mêlée et de voir un trois-quarts sous les poteaux. Baptiste a clairement mis du gaz sur son entrée en jeu. Au final, il n’y a pas la manière mais match gagné, c’est match gagné. On se satisfait de la victoire. Maintenant, on va aller en vacances, profiter, se régénérer."