Le staff de l'équipe de France n'a, comme attendu, pas chamboulé son équipe pour affronter le Japon. Au Stadium de Toulouse ce dimanche après-midi, c'est une équipe relativement similaire à celle qui a joué les matchs contre l'Australie et l'Afrique du Sud qui viendra conclure une tournée de novembre - pour le moment - brillante. Au niveau du XV de départ annoncé par Fabien Galthié ce vendredi midi, seuls trois changements ont été effectués par rapport à la rencontre disputée face aux Boks la semaine dernière. Ces trois changements sont d'ailleurs des choix forcés par les blessures et les suspensions.

En effet, au niveau des piliers, Cyril Baille s'est blessé à l'aine et n'est pas suffisamment rétabli pour la rencontre face au Japon. Il est remplacé dans le XV de départ par Reda Wardi, alors que Dany Priso prend place sur le banc des remplaçants. Autre changement dû à une blessure, Romain Taofifenua débarque dans la cage aux côtés de Cameron Woki, puisque Thibaud Flament a été victime d'un choc à la tête lors du match engagé face aux Sud-Africains et n'avait pas répondu favorablement au protocole commotion. "Il ressent encore quelques symptômes", a révélé Raphaël Ibanez. "Tao", qui tient plutôt un profil de numéro 5 et qui avait plutôt l'habitude d'enchaîner les grosses performances sur le banc, aura sa chance en tant que titulaire.

Enfin, le changement le plus marquant est sans doute l'absence d'Antoine Dupont, suspendu quatre semaines par la commission de discipline de World Rugby après sa charge en l'air sur Cheslin Kolbe. Le capitaine des Bleus, élément moteur de cette équipe, est remplacé par son habituelle doublure, Maxime Lucu au poste. Ce dernier a gardé la confiance du staff alors que la question se posait quant à une éventuelle titularisation du Lyonnais Baptiste Couilloud, au profil plus similaire à Dupont. Finalement, Couilloud est sur le banc.

Enfin, alors que des inquiétudes existaient autour de la présence de Damian Penaud suite à une alerte au genou contractée à l'entraînement. Finalement, plus de peur que de mal apparemment pour l'ailier clermontois, qui tiendra bien sa place dans le XV titulaire. Florient Verhaeghe intègre lui aussi les 23.

La composition du XV de France face au Japon :

Le XV de départ des Bleus : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12, Danty, 11. Moefana ; 10. Ntamack, 9. Lucu ; 7. Ollivon (cap.), 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Taofifenua, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Wardi

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Priso, 18. Falatea, 19. Verhaeghe, 20. Chalureau, 21. Macalou, 22. Couilloud, 23. Jalibert