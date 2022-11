Fabien Galthié a donc donné l’équipe qui va affronter l’Afrique du Sud à Marseille, samedi soir. Pas de changements à signaler chez les Bleus. Ce qui signifie que Jonathan Danty tiendra bien sa place au poste de trois-quarts centre, aux côtés de Gaël Fickou. Il subsistait un doute puisque le joueur de La Rochelle n’a pas vécu le début de semaine avec l’équipe de France. Il se trouvait aux côtés de son épouse qui a donné naissance à son premier enfant, un fils nommé Gabriel. Yoram Moefana reste donc à l’aile gauche et Matthis Lebel n’intègre pas le groupe des 23, Matthieu Jalibert sera le seul trois-quart remplaçant avec, bien sûr, Maxime Lucu, le demi de mêlée.

Le sélectionneur s’est exprimé sur le sujet : "Nous prenons ces décisions au cas par cas. Jonathan a joué 80 minutes contre l’Australie, c’est lui qui a gagné le dernier ballon du match qui a forgé notre victoire. Puis il est parti en voiture dès la fin du match pour aller à La Rochelle et assister à la naissance de son fils, prénommé Gabriel. Ces derniers jours, il a pu accompagner son épouse et son fils. Il a pris la décision de nous rejoindre à Marseille. Il sera avec nous demain vendredi."

Pour Galthié, ce genre d’absence n’est pas un vrai handicap : "On a fait parvenir quelques éléments à Jonathan, mais vous savez, c’était des choses simples. On fait des choses simples pour préparer les grands matchs. Et puis, j’ai vécu ce genre de situations. Mon fils est né juste avant un France -Australie à Marseille en 2001. J’étais resté à Paris. Ces moments vous donnent des forces insoupçonnées". Jonathan Danty, 30 ans, compte 16 sélections avec les Bleus depuis 2016. Il apparaît désormais comme un homme de base de l'équipe de France.