De retour des vestiaires, le carton rouge a compliqué les choses, d'autant que les Géorgiens parallèlement ont repris du poil de la bête grâce à des fondamentaux solides : mêlée et ballon porté. Dans le dur physiquement, car on a senti les moins de 20 ans français en manque de souffle, ils ont vu en l'interception de Max Auriac à un quart d'heure du terme un essai libérateur. A 35-17, ils ne pouvaient plus être rattrapés. Léo Banos marquera même un dernier essai (75e, 44-17).

En battant ce mardi la Géorgie, troisième de l'autre poule, les hommes de Jean-Marc Bédérède finissent donc ces Summer Series en position de cinquième.