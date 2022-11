Enfin des nouvelles rassurantes pour le XV de France. A Marseille, lors de la victoire contre les Boks (30-26), plusieurs français sont sortis sur blessure. Parmi eux, Cyril Baille, tout juste remis d'une longue blessure aux adducteurs. Remplacé à la 31ème minute par Reda Wardi, une hernie inguinale et donc une opération chirurgicale ont longtemps été craintes. Transféré à l'hôpital de Provence, des analayses médicales ont été réalisées et ces dernières seraient rassurantes. Pour en savoir plus sur la durée de son indisponibilité, des examens complémentaires seront réalisés dans les procahins jours.