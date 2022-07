Deux minutes de folie auront permis aux Gallois d’écrire l’histoire. Mené 12-6 à la 75e minute, les coéquipiers de Dan Biggar ont bénéficié d’une pénaltouche intéressante à jouer dans le camp sud-africain. Après une conquête assurée, le ballon arrive sur l’aile de Josh Adams qui marque sans opposition. En coin, Anscombe se charge de transformer l’essai victorieux, qui permet au XV du Poireau de remporter une victoire historique ! De leur côté, les Sud-Africains peuvent nourrir d’immenses regrets, coupables d’une indiscipline fatale dans les derniers instants.

Le match a débuté timidement pour les deux équipes. Avec beaucoup de fautes de chaque côté, le score n’est que de 3-3 à la mi-temps, avec une pénalité réussie et des échecs au pied de chaque côté. Springboks et Gallois s’observent pendant le premier acte, limitant les offensives et abusant du jeu au pied.

Le fait du match : Anscombe ne tremble pas

La grande majorité du second acte est à l’avantage des Springboks. Pollard passe plusieurs pénalités, profitant de l’indiscipline galloise, et porte le score à 12-6 jusque dans le dernier quart d’heure. Physiquement en dessous des Boks, les Gallois vont faire rentrer des joueurs frais, dont Anscombe, pour tenter de changer le scénario du match. Alors que l’on pensait que la victoire était assuré pour l’Afrique du Sud, les Gallois récupèrent une pénalité intéressante à jouer dans le camp adverse.

Après une phase de jeu des avants du XV du Poireau, Josh Adams plonge en terre promise sur son aile. La victoire galloise dépendait, à ce moment-là, de la réussite au pied de Gareth Anscombe. En coin, le natif de Nouvelle-Zélande, qui venait de rater une pénalité quelques minutes auparavant, ajuste la transformation entre les poteaux à la dernière minute.

Après l’Irlande en Nouvelle-Zélande, c’est au tour du Pays de Galles de remporter un succès historique chez une Nation du Sud. Les homme de Wayne Pivac se sont offert le droit de remporter cette série de matchs en Afrique du Sud, et auront une finale à jouer, dès le samedi prochain.