La polyvalence de Josh Van der Flier

Nommé au titre de meilleur joueur du monde, lauréat du prix ECPR du joueur européen de l'année, Josh Van der Flier sort tout juste d'un exercice extraordinaire. A 29 ans, le troisième ligne aile du Leinster semble avoir atteint son meilleur niveau. Redoutable défenseur, comme en témoigne ses quinze plaquages effectués contre les Springboks il y a deux semaines, Josh Van der Flier est également énormément influent lors des phases offensives. Auteur de 12 essais toutes compétitions confondues la saison dernière, le flanker est autant capable de franchir la ligne après un ballon porté que suite à une course de plusieurs mètres. Une palette technique et des capacités athlétiques qui font de lui l'un des tous meilleurs joueurs du monde à son poste.

Titulaire indiscutable avec son club et avec le XV du Trèfle, le troisième ligne aile enchaîne les matchs avec le numéro 7 dans le dos. S'il était laissé au repos lors du dernier match des Irlandais contre les Fidji (35-17), Josh Van der Flier retrouvera évidemment son poste face aux Wallabies. Et comme à son accoutumée, il y a fort à parier qu'il sera l'un des joueurs les plus en vue sur la pelouse de l'Aviva Stadium.

Michael Hooper de retour aux combats

Absent cet été avec les Wallabies lors du Rugby Championship pour protéger sa santé mentale, Michael Hooper est revenu sous le maillot doré. Titularisé à Murrayfield et au Vélodrome, le troisième ligne a confirmé les dires de Dave Rennie, son sélectionneur, qui expliquait lors de la préparation de la tournée d'automne avoir retrouvé son flanker à son meilleur niveau. Toujours aussi hyperactif sur le terrain, le joueur aux 123 sélections fait évidemment encore partie des hommes forts du groupe des Wallabies. Délaissé de son rôle de capitaine, qui a été confié au pilier James Slipper, le numéro 7 des Waratahs pèse toujours autant lors des rencontres. Lors de la victoire en Ecosse (16-15), le troisième ligne aile avait notamment réussi 15 plaquages, pour un seul raté.

Hors du groupe lors du déplacement à Florence, où l'Australie s'est inclinée pour la première fois de son histoire en Italie (28-27), Michael Hooper réintègre logiquement le XV de départ pour le choc face à l'Irlande. A l'Aviva Stadium, les Wallabies seront confrontés à la première nation au classement mondial et devront réaliser un exploit pour s'imposer à Dublin, là où les Irlandais restent sur douze succès de rang. Un défi à la hauteur de la détermination de Michael Hooper.

