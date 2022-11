Le match : les Bleus au bout de leurs forces

Quelle incroyable intensité ! D’entrée, ce match a été marqué par l’agressivité mise par les deux équipes, laquelle a conduit à de nombreuses blessures et sorties, avec plusieurs protocoles commotions en première mi-temps. Mais les Bleus ont vite posé leurs griffes sur cette rencontre, bien aidés par le carton rouge reçu dès la 12e minute par Peter-Steph du Toit, pour une charge à la tête sur Jonathan Danty (qui a quitté le terrain et n’est pas revenu), prenant le large grâce au pied droit de Thomas Ramos et à l’essai de Cyril Baille (21e), qui fut à son tour remplacé quelques minutes plus tard. Le XV de France menait 13-0 mais c’était sans compter sur la capacité de réaction des champions du monde.

D’abord par la pénalité de quarante-cinq mètres en coin de Cheslin Kolbe (26e), lui qui fut pourtant décrié dans ce rôle inhabituel de buteur, puis avec l’essai de Siya Kolisi (30e). Malgré leur infériorité numérique, les Springboks profitaient surtout de leur domination sur les ballons portés pour exister encore dans ce rendez-vous au sommet. Et, derrière l’exclusion logique d’Antoine Dupont (48e), ils ont encore élevé le curseur physique, jusqu’à être carrément impériaux dans les collisions et passer devant au score pour la première fois à la 51e avec l’essai de Kurt-Lee Arendse, transformé par Faf de Klerk.

La dernière ligne droite a ainsi laissé place à un suspense insoutenable et, si les Sud-africains ont compté jusqu’à quatre points d’avance après la pénalité convertie par Damian Willemse (64e), les Bleus ont fini par s’en sortir après une succession de pénaltouches qui ont accouché de l’essai en force de Sipili Falatea (74e). Et l’ultime coup de pied réussi de Thomas Ramos (79e) a achevé les Boks. Vainqueurs sur le fil (30-26), les hommes de Fabien Galthié se sont offert la seule grande nation qu’il manquait à son tableau de chasse dans son mandat.

Le joueur : Charles Ollivon

Plus que son match face à l’Australie, Charles Ollivon a surtout marqué son retour au niveau international ce samedi, face à l’Afrique du Sud. Extrêmement disponible dans le premier acte, il fut constamment au relais de ses partenaires et a toujours avancé dans la défense adverse. Alors qu’il comptait déjà huit plaquages à la pause, pour aucun raté, il a aussi et peut-être surtout été royal en touche.

XV de France - Charles OllivonIcon Sport

Si les Bleus furent dominateurs dans ce secteur, ils le doivent en partie au Toulonnais, qui a contré deux lancers sud-africains avant de regagner les vestiaires. Après la sortie d’Antoine Dupont, il a également retrouvé le capitanat et a montré l’exemple à ses partenaires. Clairement, c’est dans son leadership qu’il a brillé dans la dernière demi-heure, participant forcément à ce que son équipe trouve les ressources nécessaires pour aligner une douzième victoire d’affilée.

Le tournant : le carton rouge d’Antoine Dupont

La France a évolué en supériorité numérique pendant trente-six minutes. Jusqu’à l’expulsion de son capitaine Antoine Dupont. Forcément, quand on perd le meilleur joueur du monde, ce n’est pas anodin… Sur la décision de Wayne Barnes, il n’y a malheureusement rien à dire. Sur une passe au pied de Faf de Klerk à quelques mètres de l’en-but des Bleus, le demi de mêlée est revenu en catastrophe en couverture. Mais alors qu’il n’a jamais lâché le ballon des yeux, il est passé involontairement sous Cheslin Kolbe, alors en l’air, lequel est retombé sur la tête.

Test Match - Antoine Dupont (XV de France) a été expulsé face à l'Afrique du SudIcon Sport

L’arbitre n’avait d’autre choix que de sortir le carton rouge. Au-delà de se retrouver à quatorze, il y a évidemment l’influence que peut avoir Dupont sur ses partenaires. Et, comme par hasard, les Bleus ont encaissé un essai trois minutes après... Mais, après une période de flottement, les Bleus sont parvenus à reprendre leur esprit pour aller remporter cette rencontre.

La question : est-ce la plus belle victoire de l’ère Galthié ?

Il y eut bien sûr la démonstration face aux All Blacks l’an dernier, ou la victoire contre l’Angleterre qui a offert le grand chelem. Mais, au vu du scénario avec le carton rouge du capitaine Antoine Dupont, l’incroyable intensité physique, la réaction d’orgueil qui a permis aux Bleus de reprendre l’avantage dans les dernières minutes et le fait d’avoir battu les champions du monde en titre, le XV de France a-t-il signé son succès référence depuis le début du mandat de Fabien Galthié ?