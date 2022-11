C'était le K.O, ce match entre Français et Sud-Africains. Si on s'attendait à un énorme duel physique entre deux des meilleures nations de la planète, on n'imaginait pas qu'une telle violence allait rythmer cette rencontre. Pendant quatre-vingts minutes, les percussions brutales et plaquages sévères ont animé une partie dans laquelle les blessés furent nombreux. En première mi-temps, ce sont même quatre colosses qui ont dû céder leur place pour des protocoles commotion.

Le premier d'entre eux, Jonathan Danty, est même carrément sorti avec une suspicion de fracture du plancher orbital, après un énorme coup de tête de Pieter Steph du Toit dans un ruck. Après, ce sont tour à tout Uini Atonio et Thibaud Flament côté bleu, et Bongi Mbonami côté sud-africain qui ont rendu visite au médecin du match, dans le couloir du stade Vélodrome. Preuves s'il en fallait ce samedi soir, ça a tapé, et ça a tapé très fort, sur chaque contact.

Kolbe, l'image qui fait peur

Toujours en première mi-temps, il faut aussi mentionner la sortie sur blessure de Cyril Baille, dont l'adducteur n'a pas supporté le rythme très soutenu de la partie. Mais si les Springboks ont été les premiers à être sanctionnés, avec le carton rouge de du Toit, les Français ont aussi commis quelques bavures défensives. Le capitaine Antoine Dupont, meilleur joueur du monde, s'est par exemple rendu coupable d'une charge en l'air non-maîtrisée sur le pauvre Cheslin Kolbe, dont la chute a fait frissonner plus d'un spectateur.

Alors qu'il était très haut dans les airs pour tenter de récupérer la passe au pied de Faf de Klerk, l'ailier du RCT retombait directement sur la nuque après avoir percuté Dupont. Une image aussi spectaculaire que terrifiante, alors que Kolbe sortait (lui aussi) sur protocole commotion et que Dupont écopait d'un carton rouge. Kolbe ne revenait finalement jamais sur le terrain... Si la fête était au final belle, puisque dans ce match heurté, les Bleus se sont imposés dans un stade surchauffé (30-26), les circonstances de ce succès posent question.

Alors que les Bleus n'ont peut-être jamais été aussi suivis à travers la France et que le match était diffusé en prime time sur une chaîne du service public, ce déferlement de violence n'était-il pas la pire publicité possible pour le rugby, à 300 jours de la Coupe du monde dans l'hexagone ? La question mérite d'exister. La semaine prochaine, les Français affronteront le Japon, dans un match qui risque d'avoir une physionomie différente. Du moins, on l'espère pour l'image du rugby...