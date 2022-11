"Nous devrons créer quelque chose de spécial sur le terrain pour obtenir un résultat, nous devrons saisir toutes les opportunités " expliquait Gregor Townsend cette semaine, en pleine préparation avant le match contre les All-Blacks. Et au vu de la montagne qui se dresse devant le XV du Chardon, difficile de le contredire. Critiqués après leurs récentes performances, les Néo-Zélandais restent sur un Rugby Championship remporté et une démonstration face au pays de Galles (55-23). Preuve, s'il en fallait une, que la bande à Whitelock est toujours au sommet du rugby mondial.

Depuis 1905 et la première rencontre face aux All-Blacks, les Ecossais n'ont jamais trouvé la solution en 31 confrontations (29 défaites, deux matchs nuls). "100 ans de travail inachevé" selon les mots du sélectionneur écossais, qui s'attend à voir son équipe réagir après deux prestations mitigées. Battus d'un petit point par l'Australie (16-15) et peu convaincants contre les Fidji malgré la victoire (28-12), les Ecossais n'ont pas démarré leur tournée d'automne de la meilleure des manières. Si les résultats ne sont pas si inquiétants, la manière, elle, interroge. Pénalisés à 25 reprises lors des deux dernières rencontres, Stuart Hogg et ses coéquipiers semblent manquer de discipline et d'inspiration. La réception de la Nouvelle-Zélande pourrait néanmoins galvaniser le groupe écossais, qui pourra compter sur ses cadres à Murrayfield.

Ali Price lors de la dernière rencontre entre l'Ecosse et la Nouvelle-Zélande, soldée par une victoire des All-Blacks 22-17.Icon Sport

Finn Russell, un retour attendu

Absent majeur du groupe écossais en ce début novembre, Finn Russell signera son grand retour avec le XV du Chardon dimanche. Titulaire avec le numéro 10 dans le dos, le demi d'ouverture du Racing 92 sera épié. Joueur unique, autant capable de fulgurances que de passer au travers des rencontres, il a été remplacé par Blair Kinghorn et Adam Hastings lors des deux derniers matchs. Dans ce contexte, le retour dans le XV de départ de l'ouvreur aux 62 sélections sera forcément attendu, et surtout jugé. Pas de quoi inquiéter le sélectionneur de l'Ecosse, qui après avoir boudé Finn Russell, lui accorde toute sa confiance : "Finn a été excellent depuis qu'il est arrivé, il a été très professionnel. Il s'est bien entraîné, nous avons un joueur bien physqiuement, en pleine forme. Pour un match à ce niveau, l'expérience compte beaucoup et il est capable de nous en apporter."

Dernière nation historique à n'avoir jamais battu les hommes en noir, l'Ecosse sera condamné à l'exploit dimanche. Mais face à des Néo-Zélandais au XV de départ un brin remanié, avec notamment Finlay Christie titulaire à la mêlée, les Ecossais ont bien le droit d'espérer.

Par Philippe GIRARDIE