Lors d'un événement organisé pour dévoiler de nouvel Allianz Stadium de Sydeney, le sélectionneur des Wallabies, Dave Rennie, a désigné jeudi les trois joueurs australiens évoluant à l'étranger retenus pour la tournée d'été en Angleterre. Ce sera donc le demi d'ouverture Quade Cooper, le centre Samu Kerevi et l'ailier Marika Koroibete :"Ce n'est probablement pas un secret, mais nous avons Quade, Samu et Marika qui reviennent", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Quade et Samu sont ici à Sydney pour passer des examens médicaux, Marika est allé directement aux Fidji pour passer du temps avec sa famille et il sera de retour ce week-end", a indiqué Rennie.

Skelton n'est pas exclu

Lors du même événement, l’ancien entraîneur de Glasgow et des Chiefs a affirmé son intérêt pour le Rochelais Will Skelton (19 sélections). Mais la fin tardive du TOP 14 n'a pas donné la possibilité au sélectionneur wallaby d’appeler des joueurs du championnat français pour la tournée d’été :"C’est tout le problème avec les gars qui viennent de France. Ils jouent beaucoup dans la saison et terminent tard. Nous avons resélectionné Will pour la tournée d’automne et il a fait un très bon boulot". Même si le champion d'Europe n'ira pas au Japon cet été, le sélectionneur des Wallabies n’a pas exclu de le prendre pour les prochaines échéances. .