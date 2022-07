Le résumé : un retour au score laborieux pour la France

Le week-end dernier, les Bleus s’étaient détachés au score grâce à leur puissance de feu offensive, enchaînant les essais lors du deuxième acte. Sérieusement mis à mal par le Japon, et menés 15-7 à la pause, les Français n'ont eu d’autre choix que de revenir très progressivement au score en seconde période.

Ne parvenant plus à franchir la ligne, se heurtant à une muraille japonaise, Maxime Lucu et les siens furent contraints de tenter les pénalités lorsqu’elles se présentaient. Face aux poteaux, ce dernier convertissait ainsi le coup de pied qui permettait aux siens de revenir à cinq longueurs (44e). Une fois sorti, il laissait la charge du but à Matthieu Jalibert, qui marquait trois nouveaux points à l’heure de jeu.

Seul Baptiste Couilloud parvint parfois à sortir du cadre. Parfois pour le pire, comme lorsqu’il jouait rapidement une pénalité à 5 mètres de la ligne, et était sanctionné à son tour, gaspillant une opportunité de scorer face aux perches. Mais aussi pour le meilleur. Sur une mêlée à trente mètres de la ligne adverse (71e), le Lyonnais partait comme une balle et filait à dame pour inscrire l’essai de la victoire (20-15). Pour revenir, les Bleus y sont allés "piano piano". Cela suffit à leur bonheur.

L’essai : l’offensive fulgurante des Brave Blossoms

Après avoir encaissé le premier essai en début de partie, les Japonais ont rapidement répondu dans leur style caractéristique. D’une action splendide, pleine de vitesse et de dextérité, les joueurs de Jamie Joseph ont probablement marqué l'essai du match, et peut-être même de la tournée. L’offensive part d'un coup de pied de dégagement signé Matthieu Jalibert, en sortie de mêlée.

À la récupération, Gerhard van den Heever combine avec Ryohei Yamanaka. L’arrière vient fixer le mur tricolore et décale Siosaia Fifita, venu de son aile, lequel transmet au solide trois-quarts centre Shogo Nakano. Plaqué par Penaud, ce dernier sert l’Australien d’origine, Riley, venu appelé la passe croisée. D'un superbe offload à une main, il envoie débouler van den Heever en bout de ligne.

Plein d’altruisme, l’ailier refile la gonfle à l’instigateur de l’action, Ryohei Yamanaka, qui s’en va planter le premier essai japonais de la rencontre (5-7, 12e). Il récidivera en fin de première période, lors d’un mouvement collectif tout aussi abouti.

Le chiffre : une dixième victoire de suite pour les Bleus, record égalé

On l’avait lu et entendu à maintes reprises au cours des derniers jours. C’est désormais chose faite : les Bleus de Fabien Galthié ont égalé le record de victoires consécutives du XV de France. Un record vieux de l’avant-guerre. Entre 1931 et 1937, la sélection tricolore avait remporté dix matchs de suite, avec notamment huit succès contre l’Allemagne.

Thibaud Flament (France) face au Japon.Icon Sport

Ce samedi, les partenaires de Peato Mauvaka - seul joueur à avoir disputé les dix derniers matchs des Bleus - ont donc acquis leur dixième victoire consécutive depuis l’automne dernier. Les Tricolores avaient commencé leur série en novembre, face à l’Argentine, avant de récidiver contre la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Ensuite, ils avaient enchaîné sur un grand chelem, synonyme d’un quinté de victoires dans le Tournoi, avant de poursuivre le travail cet été, au Japon.

Ils viseront donc le record lors de la prochaine tournée automnale (du 5 au 20 novembre), face à l’Australie, la dernière équipe à les avoir fait tomber.

La question : a-t-on vu la moins bonne mi-temps des Bleus version Galthié ?

Déjà malmenés le week-end dernier à Toyota, les Français ont été plus que chahutés ce samedi. À la mi-temps, ils étaient même breaké par un Japon tout feu tout flamme. Menés 15 à 7 après avoir encaissé deux essais, et en dépit d’une bonne séquence conclue par Lebel pour ouvrir la marque, les Bleus de Fabien Galthié ne parvenaient pas à mettre la main sur le match, suffoquant par moments face aux offensives nippones.

Alors, si on n'enlèvera rien à la qualité de cette formation japonaise, et si l'on garde en mémoire de rares moitiés de matchs moyennasses contre l’Écosse dans le Tournoi ou face à l’Italie en Autumn Nations Cup, on peut dès lors se demander si ce XV de France n’a pas réalisé, à Tokyo, la moins bonne mi-temps de l’ère Galthié.