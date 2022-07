Le sort de cette série de test match se jouera samedi prochain. Comme les Irlandais plus tôt dans la matinée, les Anglais ont recollé à 1-1 dans leur série face à l'Australie. Après une victoire australienne la semaine dernière (30-28), l'Angleterre s'est imposée aujourd'hui 25 à 17. Les Anglais se sont appuyés sur une première période de grande qualité pour l'emporter. Malgré un trou d'air en début de seconde mi-temps, les hommes d'Eddie Jones ont su résister et faire la différence en fin de match.

Après la déconvenue de la semaine précédente, la réaction des Anglais était attendue et elle ne s’est pas fait attendre. Dès les premiers instants de la rencontre, les hommes d’Eddie Jones ont mis les Australiens sous pression dans leur camp. Une tactique payante puisque ce sont eux qui vont planter la première banderille de la rencontre. Après une touche à 5m, les Anglais forment un maul. Grâce à la puissance de leurs avants, ça avance et c'est Billy Vunipola qui marque le premier essai de la rencontre après seulement 5 minutes de jeu.

En s’appuyant sur un jeu au pied clinique, les Anglais ont maintenu les Australiens dans leur camp quasiment toute la première période. Incapable de sortir de leur camp au pied ou en remontant le ballon à la main, l’Australie a subi les assauts répétés du XV de la Rose. Les coéquipiers de Michael Hooper n’ont pas su répondre au défi physique proposé par des Anglais qui ont mis plus de vitesse dans leur jeu. Trop indisciplinés, les locaux ont donné l’opportunité à Owen Farrell de creuser l’écart entre les deux équipes. Après 4 pénalités, les Anglais possédaient 19 points d’avance à la 33e minute (19-0).

Pourtant dominés sur la quasi-intégralité des 40 premières minutes, les Australiens vont réussir à limiter la casse au moment de rentrer aux vestiaires. Grâce à un essai inscrit en force par le pilier Taniela Tupou (37) les locaux vont compter seulement 12 points de retard à la pause.

Un trou d’air presque fatal

Si les Anglais vont marquer les premiers points de la seconde période, par l’intermédiaire du pied de Farrell, ils vont subir une grande partie du temps. La faute à un sursaut d’orgueil des Australiens. Après un essai de Samu Kerevi (48), l’Australie va même revenir à portée de tir d’un essai transformé. En supériorité numérique suite au carton jaune contre Marcus Smith, les Wallabies vont marquer 3 points et revenir à 22-17. Avec plus de 25 minutes à jouer et un momentum en leur faveur, les locaux semblaient en mesure de renverser ce match. Mais une action va définitivement sceller le sort de cette rencontre.

Alors qu’ils possédaient un lancer dans les 22m adverses, les Australiens vont perdre la possession. Les Anglais vont relancer depuis leur camp, remonter tout le terrain et obtenir une pénalité. 3 points supplémentaires qui vont permettre aux coéquipiers de Courtney Lawes de ne plus être à portée de tir de leur adversaire.

En maîtrisant la fin de la rencontre, les Anglais se sont offert le droit de remporter cette série face à l’Australie, samedi prochain, à l’occasion du troisième, et dernier, test match.