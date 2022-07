Johnny Sexton : "C'est un jour très spécial"

"C'est un jour très spécial car nous avons joué contre les meilleurs du monde. Venir ici et faire ce qu'on a fait, c'est très, très spécial. On voit bien à quel point on y a cru. On le doit grâce à quelqu'un de très spécial aussi, +Faz+ (Andy Farrell, le sélectionneur irlandais, ndlr). Il est arrivé ici. Il a changé les choses. Il a été courageux au début. Il a conservé des gars plus âgés et il a été critiqué. Il a fait appel à des jeunes. Il a fait un travail incroyable et tout le mérite lui revient. C'est pourquoi cette victoire signifie beaucoup. Je sais que dans un an, quand la Coupe du monde commencera, cela ne voudra plus rien dire mais pour l'instant, nous allons profiter de cette soirée".

Josh van der Flier : "Nous savions que nous avions ça en nous"

"C'est un sentiment incroyable. C'était l'objectif que nous nous étions fixés au départ et cela semblait un peu difficile après la première semaine, mais nous avons passé de bons moments ici et c'est génial de terminer avec une telle performance. Nous savions que nous avions ça en nous".

James Lowe : "Nous ne réalisons pas encore"

"Nous ne réalisons pas encore je crois. Nous savions après le premier test que ce n'était pas notre meilleure performance, mais nous avons mis de l'ordre et essayé de stopper la Nouvelle-Zélande. Franchement, avoir de tels résultats, en Nouvelle-Zélande, qui l'aurait cru?"