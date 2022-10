Jonathan Sexton (37 ans, 108 sélections) a été nommé par le staff de l'Irlande pour mener le groupe irlandais à travers cette tournée d'automne, qui verra le XV du Trèfle affronter l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie. Une sélection A va affronter les "All Blacks XV". Six joueurs n'ont encore aucune sélection : Ciaran Frawley, Jeremy Loughman, Joe McCarthy, Calvin Nash, Jimmy O'Brien et Cian Prendergast. Une absence est à noter, celle de Ross Byrne.

Le groupe irlandais

Arrières/Ailiers : Robert Baloucoune, Mack Hansen, Hugo Keenan, Mike Lowry, Calvin Nash, Jimmy O'Brien, Jacob Stockdale.

Centres : Robbie Henshaq, Stuart McCloskey, Garry Ringrose.

Demis d'ouverture : Joey Carbery, Ciaran Frawley, Jonathan Sexton (cap.).

Demis de mêlée : Craig Casey, Jamison Gibson-Park, Conor Murray.

Troisième ligne : Ryan Baird, Jack Conan, Gavin Coombes, Caelan Doris, Peter O'Mahony, Cian Prendergast, Nick Timoney, Josh van der Flier.

Deuxième ligne : Tadhg Beirne, Joe McCarthy, James Ryan, Kieran Treadwell.

Talonneurs : Dave Heffernan, Rob Herring, Dan Sheehan.

Piliers : Finlay Bealham, Tadhg Furlong, Cian Healy, Jeremy Loughman, Tom O'Toole, Andrew Porter.