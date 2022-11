"Chaque fois que l’on perd, c’est douloureux mais cette défaite fait encore plus mal que les autres car les joueurs ont tant donné. Ce que j’ai dit à la mi-temps ? Que le carton rouge était dommage. On avait des plans tactiques et la perte d’un joueur nous a fait beaucoup de tort car il a fallu jouer encore plus avec nos tripes. On termine à quatre points de la France, qui est la tenante du titre des 6 Nations, après avoir perdu de trois points en Irlande qui est la nation numéro 1 actuellement. Il nous faut travailler dur en vue de la Coupe du monde.

On sera dans la même poule que l’Irlande et on risque de croiser l’équipe de France ou les Blacks en quart. Est-ce que la France est favorite pour le Mondial ? Elle est proche de cette place. Il n’y a pas d’égal à la France en ce moment. Entre toutes les grosses nations, il y a très peu d’écart actuellement."