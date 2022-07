Les Anglais n'y arrivent plus. Même en supériorité numérique suite au carton rouge du deuxième ligne Darcy Swain en première mi-temps, l'Angleterre s'est inclinée 30-28 à Perth. Avec ce revers, les hommes d'Eddie Jones ont concédé leur quatrième défaite consécutive. De leur côté, les Australiens mettent fin à une disette de 7 ans. Si les deux équipes ont marqué trois essais chacune, le jeu au pied a fait la différence. Avec un 100 %, le demi d'ouverture Noah Lolesio a permis à son équipe de s'imposer.

Après le festival offensif offert par les Bleus et par les All-Blacks. La rencontre entre l’Australie et l’Angleterre a, elle, accouché sur un match plus cadenassé. Du moins pendant les 40 premières minutes. Trop imprécises, trop indisciplinées, les deux équipes n’ont pas réussi à mettre leur jeu en place dans la première période. Malgré quelques percées. De Tom Curry d’un côté ou de Angus Dell de l’autre, Anglais et Australiens n’ont pas su concrétiser leurs quelques temps forts.

À ce petit jeu, ce sont les buteurs qui se sont illustrés. Lolesio côté australien et Farrell côté Anglais. Si le remplaçant de Cooper a réussi un 100% face aux perches, Farrell a lui manqué une tentative. Avec deux réussites de chaque côté, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité 6-6. Une première mi-temps surtout marquée par le carton rouge contre de Swain après un accrochage avec George Hill qui écopa lui d’un carton jaune.

L’Australie au courage

Et si le pire restait à craindre pour une Australie réduite à 14 et dominée en dans le premier acte, il n’en fut rien. Bien au contraire. Malgré l’essai de Genge à la 50e minute qui permet aux Anglais de reprendre les devants, les coéquipiers de Michael Hooper n’ont rien lâché. En l’espace d’un quart d’heure entre la 64e et la 78e, les Australiens ont marqué 3 essais (Jordan Petaia Folau Fainga'a, Peter Samu) et ont complètement assommé leurs adversaires. Plus puissants, notamment grâce à un apport incroyable du banc, plus entreprenants, les Australiens n’ont pas volé leur victoire.

En supériorité numérique, les Anglais n’ont jamais réussi à mettre leur jeu en place. En étant trop imprécis, en rendant beaucoup et en ne prenant que très peu d’initiative, les coéquipiers d’Owen Farrell affichent un cruel manque de confiance. Les deux essais tardifs des Anglais inscrits en toute fin de rencontre par deux jeunes issus du banc (Henry Arundell 80, Jack Van Poortlviet 80+4) pourraient apporter un vent de fraîcheur pour la confrontation de la semaine prochaine.