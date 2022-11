Depuis sa première sélection, il en a connu 41 suivantes, plutôt couronnées de succès, il faut l’admettre. En effet, le bilan du demi de mêlée toulousain plaide largement en sa faveur. Lorsqu’il foule une pelouse avec le maillot frappé du coq, il en ressort largement vainqueur. 28 victoires, pour 13 défaites et un petit nul face.. au Japon ! Pour approfondir le constat, Dupont a gagné 24 matchs quand il débute la rencontre pour 8 défaites. En tant que remplaçant, il a un bilan mitigé pour 4 victoires, 5 défaites et 1 match nul. Mais quand le meilleur joueur du monde 2021 n’est pas là, où se situe l’équipe de France ?

6 autres demis de mêlée et un ratio différent

À ses côtés, lorsqu’il débute ou en son absence, les différents sélectionneurs ont appelé six demis de mêlée différents depuis sa première sélection. D’abord Serin et Machenaud, puis Couilloud et enfin l’expérimenté Parra. Seulement deux fois, Teddy Iribaren a aussi eu sa chance lors de la tournée en Australie. Et désormais, c’est le bordelo-béglais Maxime Lucu qui a les faveurs du staff et qui, il faut le reconnaître, réalise de bonnes entrées. Lors de la tournée au Japon cet été, le joueur de l’UBB a aussi connu deux titularisations. À l’occasion de ces rencontres où le natif des Hautes-Pyrénées était absent, le bilan est plutôt maussade : 8 défaites pour 6 victoires.

Le détail joueur par joueur lorsque Dupont n'est pas là

Ceux avec un ratio positif

2 victoires pour Lucu

1 victoire et 1 défaite pour Iribaren

7 victoires et 3 défaites pour Couilloud

Ceux avec un ratio négatif

7 défaites et 2 victoires pour Serin

4 défaites et 3 victoires pour Machenaud

4 défaites pour Parra

Quand Dupont marque, la France gagne (presque) toujours

Le filou mais puissant numéro 9 a une attirance pour deux lignes : celle qu’il franchit souvent au bord des rucks et celle où il plonge pour marquer. Depuis son premier essai face à l’Italie au Tournoi des Six Nations 2019, il a scoré à 12 reprises. Et plus encore pour illustrer son ultra-influence sur le jeu français : à chaque fois que Dupont a marqué la France a gagné, ou presque. En effet, il avait marqué contre l’Angleterre au Six Nations 2021 mais les Français s'étaient inclinés de trois points à Twickenham.

Il faut donc reconnaître, avec ces chiffres, une certaine Dupont-dépendance du côté du XV de France. Ce dimanche, les Bleus auront donc l’occasion de réduire le ratio victoire/défaite s’ils venaient à s’imposer contre le Japon. C’est tout le mal qu’on peut leur souhaiter.