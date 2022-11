76e minute, , la France passe devant, 30 à 29 et bat le record de sa plus longue série de victoires (onze). Damian Penaud a renversé le match in extremis par un essai en bout de ligne, un essai d’ailier finisseur par excellence, non pas un simple sprint, mais un petit festival technique et physique qui lui permit de sa capacité à se débarrasser de deux défenseurs, un crochet intérieur sur Tom Wright, et un raffut sur Jock Campbell. Remercions aussi Matthieu Jalibert, qui fut à la genèse de l’action par une relance, avant de délivrer une passe sautée décisive de quinze mètres vers son ailier, lancé avec un peu de champ devant lui. Le Clermontois a marqué ainsi son dix-neuvième essai international en 35 sélections. Il est désormais dans les temps de passage du mythique record de Serge Blanco (38 essais). On rappelle qu’il y a un an, il avait marqué un autre essai décisif, cette fois contre les All Blacks,mais dans des conditions très différentes (sur une interception).

Fort d'accord, mais aussi endurant

Damian Penaud a marqué de son sceau un match alors qu’il aurait pu supporter une bonne partie du poids de la défaite qui se profilait. Sur le premier essai australien, il s’était fait déborder avec insolence par son vis à vis Tom Wright. Mais le trois quart aile de Clermont n’est pas homme à terminer des rencontres "en déficit". Derrière les ultra célébrés Antoine Dupont et Romain Ntamack, Damian Penaud s’affirme comme un vrai phénomène, un attaquant forcément rapide mais qui dégage en sus une impression de force et de robustesse comme on en a finalement peu connu. Ceux qui le connaissent bien ajoutent l'endurance : "La qualité la plus exceptionnelle de Damian n'est pas sa vitesse de pointe. Le plus fort, c'est sa capacité à reproduire de telles accélérations même en fin de match, malgré la fatigue" expliquait en 2019 son préparateur physique à l'ASM, Sébastien Bourdin. Il illustrait son propos par l'exemple : "En Italie lors du dernier Tournoi des VI nations, il touche les 37 km/h lors de son essai inscrit après la 80e minute. Ça, c'est très rare."

Les images ne peuvent mentir, Damian Penaud est très difficile à plaquer même par les défenseurs les plus intransigeants. On le qualifie souvent de joueur de duel, donc, au potentiel physique assez unique sur la planète à tel point que même avant le Grand Chelem 2022, on le citait déjà parmi les Français qui seraient titulaires chez les All Blacks ou chez les Springboks. De l’eau est passée sous les ponts depuis, on a presque inversé les termes de l’interrogation . Quels étrangers joueraient chez ces Bleus ?