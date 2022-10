C'est un coup dur pour Eddy Jones et le XV de la Rose qui va devoir composer sans un de ses cadres pour la préparation de la tournée hivernale. Courtney Lawes déclare forfait suite à sa commotion cérébrale reçue fin septembre. Il a encore besoin de temps pour se remettre totalement et d'après Phil Dowson, patron de Northampton, club du joueur, ce dernier n’a toujours pas repris les contacts physiques. Courtney Lawes forfait, c'est le joueur des London Irish Tom Pearson qui va rejoindre le groupe de l'Angleterre pour effectuer la préparation. À voir désormais si Lawes retrouvera la sélection plus tard dans le mois.