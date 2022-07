À titre de comparaison, lors de la dernière victoire des Bleus au Tournoi des 6 Nations, face à l'Angleterre, 8,95 millions de téléspectateurs avaient assisté à la rencontre sur France 2. Bien sûr, le contexte est totalement différent, que ce soit par l'heure de diffusion, mais aussi de l'enjeu de la rencontre. C'est ce qui explique cette audience. Lors du Tournoi, les Bleus avaient rameuté près de 34 millions de téléspectateurs sur l'ensemble de la compétition.

Pour rappel aussi, ce Japon - France avait mis un certain temps avant de trouver un diffuseur en France. Ce n'est qu'à un peu plus d'une semaine du premier test que la Fédération Française de Rugby a officialisé TF1 comme diffuseur de cette tournée. Le deuxième test aura lieu samedi 9 juillet, toujours sur TF1, et toujours le matin (7h50).