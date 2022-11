Sur son carton rouge

"C’est une situation de jeu où je sens que l’on est en difficulté en milieu de terrain. Du coup, je dézone un peu. Et quand je vais reprendre ma place, je vois Uini Atonio en position d’ailier avec Cheslin Kolbe en face de lui. J’ai bien compris que c’était délicat. En plus, le jeu au pied est bon. Seulement, je ne quitte pas le ballon des yeux durant tout le temps où il est en l’air. Et voilà… La faute, elle est y est. Même si ce n’est pas volontaire, Cheslin (Kolbe) bascule et aurait pu se faire très mal. Je suis allé le voir, il va bien. Mais au-delà de ça, ça a mis un coup dur à l’équipe. Surtout, on prend un essai juste derrière. Évidemment, j’ai ressenti un sentiment de culpabilité sur le moment. Heureusement, l’équipe a fait le job. Maintenant, je vais être pénalisé car je vais rater ce dernier match à Toulouse (contre le Japon) qui était important pour moi. On verra bien la sanction qui me sera infligée, mais bon, mes états d’âme passent après le collectif. Et je vais fêter la victoire avec toute l’équipe ce soir. D’ailleurs, je remercie mes partenaires car j’ai eu quelques gouttes de sueur dans le dernier quart d’heure."

Sur sa joie d’avoir battu les champions du monde

"Les expressions faciales, ce n’est pas ma spécialité. Mais nous sommes très heureux et très fiers d’avoir battu les champions du monde en titre. Il y a beaucoup de joie d’avoir battu toutes les grandes nations mondiales. C’est important de gagner des matchs comme ça, avec un tel scénario, de garder le cap. C’est un scénario qu’on ne peut pas travailler, mais qu’il faut vivre, face à une équipe que nous n’avions pas encore rencontrée, avec un style de jeu, une stratégie différente. C’est vraiment important de gagner des matchs comme celui-là, d’être propre, discipliné. Et de garder le cap jusque sur la dernière action. On a vu sur la dernière action une réaction et un état d’esprit plus que remarquables."

Sur un éventuel excès de confiance du XV de France à l’avenir ?

"Excès de confiance ? Je ne pense pas. Il faudra garder un seuil de vigilance pour avancer comme on le fait jusqu’à présent. Sans doute avec un statut différent, peut-être avec un statut de favori comme ça a été évoqué dans les médias ces derniers temps. Il faudra conserver notre confiance, cet état d’esprit, l’envie d’être toujours meilleur. Tout en restant vigilant car toutes les nations vont vouloir nous voir tomber. A nous de rester à notre niveau tout en grandissant et en augmentant notre vécu commun et notre expérience."