Détenteur du record du monde de sélections pour un joueur de rugby, Jones, ancien capitaine du XV au Poireau, n'avait plus été titulaire depuis le dernier Tournoi des 6 Nations. Autre ancien de retour, l'arrière Leigh Halfpenny revient dans l'équipe titulaire après seize mois d'absence à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, à bientôt 34 ans. Halfpenny devait déjà être titulaire contre les All Blacks le 5 novembre mais avait dû déclarer forfait juste avant le match après une rechute de sa blessure.

Parmi les six changements effectués par Pivac, à noter le retour d'un autre cadre, le troisième ligne aile Taulupe Faletau. Joe Hawkins, 20 ans, fera quant à lui ses grands débuts internationaux, au centre, à la place de Owen Watkin, blessé à un genou contre la Géorgie.

Le pays de Galles reste sur trois victoires contre les Wallabies mais traverse une mauvaise passe cette année avec huit défaites en onze test-matches.

Le XV de départ du pays de Galles : 15. Halfpenny ; 14. Cuthbert, 13. North, 12. Hawkins, 11. Dyer ; 10. Anscombe, 9. Williams ; 7. Tipuric (cap), 8. Faletau, 6. Morgan ; 5. A.-W. Jones, 4. Beard ; 3. Lewis, 2. Owens, 1. G. Thomas.

Remplaçants : 16. Elias, 17. R. Jones, 18. Francis, 19. Carter, 20. Macleod, 21. Hardy, 22. Priestland, 23. Adams.