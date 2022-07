10e victoire pour les Bleus ?

L’équipe de France est sur une série de neuf victoires de rang. Cette dernière sortie au Japon peut permettre aux Bleus d’égaler le record du nombre de victoires consécutives qui date de l’avant-guerre. La bande de Fabien Galthié n’a plus perdu depuis la tournée en Australie en juillet 2021, débutant cette série de victoires par un succès face à l’Argentine le 6 novembre dernier.

Les Français partent bien sûr favori de ce dernier test face au Japon après leur victoire 42 à 23 samedi dernier au Toyota stadium où ils ont inscrit cinq essais. Mais attention aux Brave Blossoms qui veulent se racheter et peuvent compter sur le retour de leur talonneur Shota Horie (61 sélections) et du demi de mêlée Naoto Saito qui n’avaient pas pu être alignés au premier match après avoir été testés positif au Covid-19.

Damian Penaud vers le top 10 ?

Il réalise une saison extraordinaire. L’ailier de Clermont Damian Penaud a marqué vingt essais cette saison en 27 matchs disputés. Il a inscrit sept essais en Top 14 et trois en Champions Cup avec son club et huit avec l’équipe de France en huit rencontres ! Il ne faut pas non plus oublier son doublé avec les Barbarians britanniques face à l’Angleterre avant de s’envoler avec les Bleus au Japon. C’est sa saison la plus aboutie en termes d’efficacité et il peut maintenant viser le top 10 des meilleurs marqueurs d’essais de l’histoire du XV de France.

Avec dix-huit essais inscrits en 33 sélections, il s’en rapproche très vite puisque la dixième place est actuellement partagée par Patrice Lagisquet et Yannick Jauzion avec vingt essais chacun. En cas de doublé ce samedi face au Japon, comme lors du premier test, le Clermontois viendrait les côtoyer. Rien d’impossible car Damian Penaud frappe souvent deux fois au niveau international. Il a déjà réussi quatre doublés cette saison au niveau international : trois avec les Bleus et un avec les Barbarians.

La première de Max Spring !

C’est une des grandes révélations de la saison en Top 14. Max Spring s’est fait une place dans l’équipe du Racing 92 en étant époustouflant sur la deuxième partie de saison. L'arrière francilien va effectuer ses débuts internationaux pour le second test face au Japon. Une belle récompense pour ce joueur qui a clairement tapé dans l’œil du staff des Bleus, eu égard à sa tonitruante fin de saison en club mais aussi au vu de sa superbe performance avec les Barbarians Britanniques face à l’Angleterre.2

Sa titularisation devenait logique pour le manager Raphaël Ibanez : "On dit souvent de nos joueurs qu’ils sont "entrés dans le vestiaire" lorsqu’ils gagnent leur place. Max Spring est entré dans notre vestiaire, il est allé se chercher son maillot. Il y a bien sûr eu ce match avec les Barbarians, mais aussi ses performances lors des entraînements."

Sekou Macalou, à quel poste ?

Le troisième ligne du Stade français Sekou Macalou est de nouveau placé sur le banc des remplaçants comme lors du premier test samedi dernier. Il était entré en jeu en position d’ailier au détriment de Virimi Vakatawa ce qui avait entraîné le repositionnement de Damian Penaud au centre.

Le flanker parisien avait déjà été aperçu à ce poste à Twickenham avec les Barbarians britanniques et cette capacité à pouvoir jouer à l’aile en fait un remplaçant de luxe pour le staff des Bleus qui a deux options : soit la capacité de changer presque intégralement son paquet d’avants soit d’apporter une nouvelle solution à sa ligne d’attaque en fonction du scénario du match. "Il a les qualités de vitesse et de puissance pour jouer à ce poste d’ailier, expliquait récemment Laurent Labit, Sekou s’exprime pleinement dans les couloirs. C’est là qu’on veut le voir. Il est capable de porter le ballon, de mettre la pression sur le jeu au pied. Et côté vitesse, il est supérieur à certains trois-quarts."

Le public japonais au rendez-vous !

58 000 spectateurs sont attendus pour ce deuxième test entre le Japon et la France. Un très bel engouement donc, puisque le stade sera quasiment rempli. L'antre de Tokyo dispose en effet de 65 000 places assises. Au Japon, cette rencontre aura lieu sur les coups de 14h50. Les chiffres des spectateurs vont être en hausse par rapport au premier test, qui avait réuni 30 000 supporters au Toyota Stadium.

En France, le premier match avait lui mobilisé 854 000 spectateurs sur TF1, qui diffuse les deux duels de cette tournée d'été.